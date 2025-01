Biden rompió récord de deportaciones: familiar de colombiano que será deportado relata dura historia

Pese a las críticas por su inacción ante la crisis migratoria, la administración de Joe Biden en Estados Unidos impuso un récord en deportaciones durante el año 2024. En ese periodo, más de 271.000 migrantes fueron retornados a su país de origen, entre ellos miles a Colombia, que se ubica entre los cinco países con mayor número de deportados.

Carlos fue uno de los 5.885 colombianos que en diciembre de 2024 intentaron llegar hasta territorio estadounidense sin visa a través de la frontera con México. Él cumple ya un mes tras las rejas en un centro de detención. No ha tenido oportunidad de exponer su caso y ya está a la espera de la deportación.

Uno de los familiares del colombiano en proceso de deportación asegura que él (Carlos) no deja de pensar en el temor a volver y en el temor a lo que pueda pasar”.

Según su familia, él salió de Colombia huyendo de amenazas y hasta se endeudó con un prestamista para viajar: “Está pagando intereses bastante costosos y él va a llegar debiendo intereses, debiendo plata, sin una oportunidad y con temores”.

Pero lo que más les preocupa a sus familiares es su estado de salud: “Por las bajas temperaturas y las presiones mentales y psicológicas que les dan. Allá les ponen el aire a -1 o -2 grados y él ha presentado una infección pulmonar y no le han suministrado ningún tipo de antibiótico. Como ser humano no está siendo tratado. Él no es un delincuente y yo pienso que la gran mayoría de las personas que quieren migrar a otros países no son delincuentes, pero están siendo tratadas como uno o peor aún”.

Según cifras oficiales, en el año 2024, 14.268 colombianos fueron deportados y alrededor del 12% presentaban antecedentes penales, pero la gran mayoría tenían su récord limpio, como Carlos.

Luis Victoria, abogado de inmigración, explicó que “muchos de ellos (migrantes) no alcanzaron incluso a ingresar a Estados Unidos y de allí son deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Hay un gran porcentaje de personas que no encontraron un nido creíble o que en su defecto fueron detenidos por ICE y fueron deportados allí de inmediato.

Según abogados de inmigración otro gran porcentaje es de los que ya tenían una orden de deportación emitida por un juez, casos que son ahora más expeditos.

Durante el último año de gobierno, la administración Biden marcó un récord en deportaciones, la cifra más alta en una década: fueron 271.484 personas deportadas a 192 países y los principales destinos fueron México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia.

Aunque después de México el mayor número de indocumentados proviene de Venezuela, ese país no aparece en la lista porque no hay acuerdo entre los dos gobiernos para las deportaciones.

Según ICE, la agencia ha mejorado sus procesos de detención e investigación mediante tecnología basada en inteligencia artificial y eso está contribuyendo a que las expulsiones sean más frecuentes.

