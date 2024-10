Así se preparan los bomberos en Florida ante el huracán Milton: "Habrá mucha destrucción"

El huracán Milton, que volvió a remontarse como un ciclón de categoría 5, se avecina a la Bahía de Tampa, en Estados Unidos, zona que hace unos días también vivió los estragos producidos por el huracán Helene. Autoridades ultiman detalles para prevenir la mayor cantidad de emergencias posibles.

¿Cómo se preparan los bomberos para el huracán Milton?

Florida se alista para el paso del huracán Milton, un fenómeno natural que, se vaticina, será "catastrófico y mortal".

A esto se le suma que en Tampa las personas no han podido recuperarse del huracán Helene, que dejó montañas de escombros, las cuales, durante la nueva tormenta, podrían convertirse en proyectiles que amenacen la integridad de las personas.

En diálogo con Noticias Caracol Ahora, el oficial Dany Álvarez, vocero del equipo de Bomberos de Hillsborough, confesó nunca había visto un huracán tan fuerte como el Milton en esta parte del país.

"Estamos preparados para mucha destrucción. Desafortunadamente, creemos que estos vientos sostenidos van a ser bien fuertes para nuestra comunidad. Va a ser catastrófico", detalló.

Para atender las emergencias generadas por el paso del ciclón, las autoridades habilitaron 12 centros de refugios, en los cuales, a la mañana del 9 de octubre, ya habían llegado cerca de 10 mil personas y casi mil mascotas.

"Parece que la comunidad está tomando esto con mucha seriedad y están saliendo a otras partes de Florida, pero los que deciden quedarse va a ser difícil para todos", comentó el bombero, quien advirtió que quienes se mantengan en la zona deben ser conscientes de que no podrán obtener atención inmediata de los organismos de socorro en caso de emergencia.

El oficial Álvarez fue sincero y dijo que lo más probable es que las estructuras tengan afectaciones considerables, sin embargo, las vidas de las personas pueden ser preservadas si evacuan a un sitio seguro. Además, aseveró que no hay gasolina en la mitad de las estaciones del estado de Florida, por lo cual lo indicado es ejecutar planes de emergencia lo más pronto posible.

"Como bombero, no he visto nada así... será un huracán completamente diferente, que no vamos a tener la capacidad de atender todas las emergencias y vamos a tener un sistema en el que ayudamos a las personas que más lo necesitan".

