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Cerca de 3.000 personas desaparecidas tras avalancha en Nepal y China: han recuperado 669 cuerpos

Los equipos de emergencia continúan este sábado con las labores de búsqueda tras la devastadora riada que golpeó la cuenca del Bhote Koshi. Entre los afectados también hay cientos de turistas extranjeros, de los cuales 184 han sido rescatados con vida.

Por: EFE
Actualizado: 29 de ago, 2026
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Cerca de 3.000 personas desaparecidas tras avalancha en Nepal y China: han recuperado 669 cuerpos
Ya han recuperado 669 cuerpos-
Getty Images

Las autoridades de Nepal elevaron este sábado a 669 la cifra de cuerpos recuperados tras la devastadora riada del miércoles en la cuenca del Bhote Koshi, lo que eleva el total de fallecidos entre Nepal y el Tíbet a 676 personas y mantiene a casi 3.000 en paradero desconocido en ambos lados de la frontera.

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El nuevo balance oficial publicado por la Policía nepalí fija en 669 los cuerpos hallados en su territorio, con la mayor parte localizados en los distritos del sur de Chitwan (248) y Nawalparasi Este (158), donde la masa de agua y piedras arrastró a las víctimas.

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A esta cifra se suman los siete fallecidos que China ha reportado en el condado tibetano de Gyirong, en el que se ubica el paso fronterizo con Nepal que fue escenario de una de las imágenes más violentas de la riada.

La saturación de las morgues y el rápido deterioro de los cadáveres recuperados en los ríos ha obligado a las autoridades locales, como en el distrito de Nawalparasi Este (Nawalpur), a iniciar la toma masiva de muestras de ADN antes de proceder a sepultar los cuerpos no identificados o irreconocibles en zonas forestales comunitarias.

Mientras, los equipos de emergencia desplazados, que se cuentan a miles, tratan de continuar con su labor en una superficie de lodo que se ha endurecido y que apunta a haber sepultado a decenas de personas.

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En cuanto a los extranjeros afectados, la Junta de Turismo de Nepal (NTB) ha detallado que un total de 184 turistas han sido rescatados con vida y 420 continúan desaparecidos. Entre los rescatados se incluyeron este sábado dos ciudadano españoles.

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El Gobierno nepalí ha solicitado asistencia internacional en materia forense y de conservación de cadáveres, así como el despliegue de equipos técnicos para tratar de rescatar a centenares de trabajadores que se teme que estén atrapados en túneles anegados de las centraes hidroelécticas de la cuenca.

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AGENCIA EFE

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