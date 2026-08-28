Trump anuncia acuerdo petrolero con Venezuela que duplicará las reservas de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes lo que calificó como un acuerdo "histórico" con Venezuela, una operación que, según afirmó, permitirá duplicar las reservas petroleras del país norteamericano. "¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!", escribió Trump en su red social Truth Social. De acuerdo con el mandatario, el pacto garantiza el "control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela".

El presidente sostuvo además que "La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo".



Estados Unidos hizo el acuerdo con Delcy Rodríguez

Trump señaló que el acuerdo se concretó mediante una "alianza con el sector privado" liderada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quienes trabajaron "en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela", Delcy Rodríguez.

Por su parte, Rubio calificó la negociación como "una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano".



Según el jefe de la diplomacia estadounidense, la iniciativa atraerá alrededor de 100.000 millones de dólares en inversión privada y "respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela".



Asimismo, afirmó que el acuerdo "demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump impulsa logros bajo el principio de "Estados Unidos primero": asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio, así como reducir los precios de la gasolina en el país".

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Trump también destacó que la transacción contribuirá a fortalecer significativamente los vínculos entre Washington y el gobierno venezolano encabezado por Rodríguez, a quien ha considerado una interlocutora válida para las negociaciones.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han experimentado una transformación significativa desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026. Desde entonces, ambos países han avanzado desde una etapa de confrontación hacia un proceso gradual de acercamiento, marcado por el levantamiento de sanciones y una creciente normalización de los lazos bilaterales.

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS AFP