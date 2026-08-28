EE. UU. deportó a militar venezolano señalado de torturas que ahora aparecía en telenovelas en Miami

A través de una nota de prensa el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó que deportó a Venezuela a Rafael José Quero Silva, un excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) acusado de participar en la detención y tortura de decenas de opositores políticos durante el gobierno de Nicolás Maduro. Sorprendió conocer que el hombre estuvo trabajando en Miami como actor, apareciendo en telenovelas latinas.

Quero Silva, detenido por el ICE en febrero de 2025 en el sur de Florida, fue militar durante el gobierno de Maduro, arrestado por Estados Unidos en enero pasado y actualmente enfrenta cargos de narcotráfico en una corte de Nueva York.



Lo que se sabe sobre el militar venezolano deportado

Según las autoridades migratorias, el venezolano había ingresado a Estados Unidos en junio de 2016 por el Aeropuerto Internacional de Miami, pero no salió del país conforme a las condiciones de su admisión, según un comunicado de ICE. Antes de llegar a Estados Unidos, detalla la nota de prensa, Quero Silva comandó un destacamento de la GNB en Barquisimeto, donde estuvo involucrado y tenía conocimiento del uso excesivo de la fuerza, las detenciones y las torturas de manifestantes contrarios a Nicolás Maduro.

Informes citados por ICE señalan que en 2013 Quero Silva supervisó directamente la tortura de al menos 74 manifestantes pacíficos. Durante su detención, según detallaron, los opositores fueron sometidos a descargas eléctricas, golpes con bastones y botellas de agua congeladas, amenazas de violación y otras formas de abuso físico, psicológico y sexual, agrega el comunicado.



Durante el periodo de tiempo que el venezolano estuvo en territorio estadounidense Quero Silva fue reconocido por otros migrantes de ese país cuando lo reconocieron en televisión. El registro señala que el hombre participó en algunas telenovelas de Telemundo, especialmente recordado por su rol de policía en la producción llamada 'Mi familia perfecta'.



El militar venezolano fue detenido a finales de 2025 en Estados Unidos luego de que cinco ciudadanos venezolanos presentaran una demanda civil contra Rafael José Quero Silva acusándolo de haber ordenado, autorizado y supervisado la tortura de manifestantes y detenidos. En el documento legal presentado en el distrito sur de Florida que "Quero Silva no solamente ordenó y autorizó sino que directamente participó en la violenta supresión de las protestas (…) Él trabajó mano a mano con la unidad de la GNB bajo su autoridad. Él participó directamente en la violencia contra los manifestantes, incluída su tortura mientras estaban bajo custodia".

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Sin embargo, el proceso de extradición de Quero Silva se hizo porque excedió los términos de su visa estadounidense, no por las acusaciones en su contra.

María Elena Uzcátegui fue una ciudadana que presentó la denuncia al reconocerlo en la mencionada telenovela. "Cuando me enteré dije: '¿Qué es esto?, ¿cómo es posible que alguien que ha sido un torturador, que ha mandado a matar a tanta gente y que ha hecho sufrir a tanta gente ahora viva aquí libremente en Estados Unidos, feliz de la vida. ¡Y ahora también es artista!'?. No podía creer que eso era verdad. Después de todo lo que hizo en Venezuela, ¡qué injusticia tan grande!", dijo la mujer a BBC Mundo.

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"Este es el primer caso en el que un militar venezolano está siendo llevado a la justicia por sus propias víctimas", destacó Andrés Colmenárez, otro de los cinco demandantes. Por su parte, Funpaz publicó en Instagram un comunicado que "durante años, víctimas de la represión en Barquisimeto han señalado a Quero Silva por presuntos actos de tortura, tratos crueles y represión contra manifestantes. Diversos medios han documentado los testimonios de las víctimas y su solicitud de que las autoridades estadounidenses investiguen el caso".

ICE señaló que desde 2003 ha detenido a más de 520 personas por violaciones de derechos humanos bajo distintas leyes penales y migratorias y ha obtenido órdenes de deportación y expulsado del país a 1.178 presuntos violadores de derechos humanos y crímenes de guerra. Además, ha facilitado la salida de otros 208 y emitido más de 80.000 alertas sobre posibles responsables de abusos contra los derechos humanos.

*con información de EFE

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co