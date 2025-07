Ciclista extremo Andreas Tonelli murió tras caer 200 metros por una montaña: su última publicación

Un reconocido ciclista e influencer de deportes extremos falleció tras sufrir un trágico accidente y caer más de 200 metros por el barranco de una montaña. Las autoridades confirmaron que se trató de Andreas Tonelli, un ciclista de montaña profesional italiano, quien acumula más de 140 mil seguidores en sus redes sociales.

El medio local Il Messaggero confirmó la muerte y aclaró que sucedió en la zona de Vallelunga, un valle alpino ubicado cerca de Val Gardena, sector conocido como el corazón de los Dolomitas, en el Alto Adige, norte de Italia. Este espacio se caracteriza por ser parte de uno de los conjuntos montañosos de los Alpes orientales italianos. El hecho, según se informó, sucedió el martes 15 de julio cuando Tonelli se encontraba haciendo una excursión en su bicicleta y sin compañía.

El reporte preliminar de los Carabineros, conocido por el diario Unione Sarda It, detalla que el deportista extremo cayó desde una altura de aproximadamente 200 metros mientras subía un tramo de terreno muy empinado. Su cuerpo fue hallado tras más de cuatro horas de búsqueda por los organismos de emergencia.

La primer alerta se dio a conocer por sus amigos y allegados, quienes no tenían información de la ubicación del ciclista tras salir a recorrer la montaña Piz Duleda, localizada en Val Gardena en el Parque Natural Puez-Odle de los Dolomitas. De acuerdo con el medio citado, Tonelli había salido al final de la tarde a la zona del accidente y su última actualización con vida se dio sobre las 7:15 p. m.

La alarma de sus amigos se realizó poco después de las 9 p. m. a las autoridades, tiempo después de iniciar su propia búsqueda al no tener noticias de Tonelli. Il Messaggero puntualizó que un equipo de rescate alpino actuó de forma inmediata y se comenzó la exploración de la zona por tierra y aire. Se indicó, al respecto, que se puso a disposición el helicóptero de los Aiut Alpin Dolomites, una asociación voluntaria formada por 19 equipos de rescate de montaña que operan principalmente en los valles ladinos de las Dolomitas.

Tras rastrear la zona en múltiples ocasiones, alrededor 1 de la mañana fue avistado el cuerpo sin vida del hombre en medio de un barranco, en una zona calificada como de difícil acceso para los rescatistas en horas de la noche y por las condiciones meteorológicas experimentadas esta noche. El diario mencionado precisó que dicha madrugada del 16 de julio se registraron intensas lluvias y temperaturas bajas.

Se señaló que las labores de recuperación del cadáver se prolongaron hasta la mañana de ese miércoles con el apoyo de los bomberos voluntarios de Selva di Val Gardena, los carabineros y el servicio de apoyo psicológico de emergencia, que asistió a los amigos de la víctima.



La última publicación antes de morir: la pista que tuvieron para hallarlo

Los diarios locales indicaron que el hallazgo del cadáver del hombre, de 48 años, se logró por la publicación de un video antes de morir. El ciclista de montaña había compartido una historia en su cuenta oficial de Instagram sobre las 7:15 p. m. del martes 15 de julio cerca de la zona del accidente. En la grabación se veía a Tonelli en el final del ascenso a 2,905 metros en la montaña Piz Duleda aún con vida.

De acuerdo con Il Messaggero, en las imágenes estaba el deportista sonriente, con la bicicleta al hombro y la frase 'That feeling' escrita en el mismo. Después de esto, no se recibieron más señales de su estado o localización.

La muerte de Tonelli fue confirmada también por Norrøna, una marca premium de actividades al aire libre de Italia de la cual el deportista hacía parte como embajador. El hombre se destacaba como un ciclista extremo, quien además organizaba viajes en bicicleta en diferentes partes del mundo y era un gran apasionado de la fotografía y el splitboard.

"Con profundo pesar, compartimos la noticia del fallecimiento del ciclista de montaña profesional, un auténtico caballero y embajador de Norrøna, Andreas Tonelli, en un accidente de bicicleta el 15 de julio cerca de Piz Duleda, en los Alpes italianos", escribieron desde la compañía en una publicación en su cuenta oficial de Instagram. En el homenaje resaltaron a Andreas como una "voz apasionada, dedicada e importante" con un "profundo amor por el ciclismo de montaña, por la naturaleza y por las amistades que forjó allí".

"No solo participó en las pruebas y el desarrollo de nuevos productos Norrøna, sino que también trabajó como guía ciclista para Norrøna Adventure, compartiendo su pasión por el ciclismo de montaña con cada visitante que conoció. Dejó una profunda huella en todos los que tuvieron la suerte de conocerlo", finalizaron el homenaje entregando un sentido pésame a sus allegados.

Dentro de la página de la marca se guarda una biografía del deportista en la que destaca que nació en Fiè allo Sciliar, un pequeño pueblo al pie del Sciliar, una de las montañas más famosas de los Dolomitas: "La zona en la que crecí y vivo se llama Alto Adige, la provincia más septentrional de Italia. Pero como paso 7 meses al año viajando, llamo hogar a todos los otros lugares del mundo donde me siento feliz y libre", decía en la misma.

El ciclista Giovanni Mattielo, con quien Tonelli realizó el primer descenso hecho en bicicleta de la montaña del Cerro Mercedario en Argentina por más de 6770 metros, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de las aventuras que vivieron y lo destacó como "una vida extraordinaria, ardiendo de pasión y entusiasmo como ninguna otra, el alma más libre que he conocido".

"He tenido el honor de compartir tanto contigo durante los últimos meses, no solo en las montañas, sino también en tantos momentos cotidianos, siempre bromeando sobre todo (...) En el último año, las dos personas con las que me sentí más unida en la forma en que viví mis mayores pasiones, la fotografía y la bicicleta de montaña, han fallecido", dijo.

