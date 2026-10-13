Colombiano fue detenido en Miami por presunto abuso sexual infantil: su esposa lo denunció

Hay indignación en Miami, Estados Unidos, luego de que un colombiano de 26 años fuera capturado por el hallazgo de presunto material de abuso sexual infantil en su teléfono. La noticia ha trascendido a nivel internacional porque el hombre fue denunciado por su esposa, quien habría descubierto el material al revisar su celular.



Como Leonel Orozco, de 26 años, fue identificado el ciudadano colombiano que fue detenido luego de que su esposa alertara a las autoridades al encontrar material relacionado con abuso sexual infantil en su celular. De acuerdo con el informe del Estado de Florida, la mujer revisó el celular de su esposo y encontró una carpeta oculta con videos que le parecieron sospechosos.



Detenido tras denuncia de su esposa por material sexual infantil en su teléfono

El informe preliminar de las autoridades indica que la esposa de Orozco contactó inmediatamente a las autoridades al descubrir el material en el celular del hombre. Detallaron que, al parecer, las imágenes halladas estarían manipuladas de forma digital para simular desnudos de dos menores de edad. Tras recibir la declaración de la mujer, los detectives de la Policía de Miami revisaron el contenido del dispositivo.

En ese momento los uniformados procedieron a detener a Leonel Orozco, quien aceptó responder preguntas sin la presencia de un abogado y también firmó una autorización para que los investigadores revisaran su celular. Tras esa revisión, los investigadores confirmaron el hallazgo de cinco videos clasificados como material de abuso sexual infantil, los cuales involucraban a menores entre cinco y siete años.

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También se conoció que las autoridades lograron entrevistar a una de las menores que aparecía en los materiales hallados. En el reporte policial se indica que la menor declaró que la imagen original correspondía a una foto que le tomaron durante una reunión familiar y que no autorizó ninguna modificación a la imagen para aparecer luego desnuda.



Leonel Orozco fue detenido y presentado ante un juez de Miami-Dade recientemente, quien encontró en las pruebas una causa probable para formular siete cargos por presunta posesión de material de abuso sexual infantil y dos a la presunta difusión de imágenes sexuales alteradas sin autorización. Al colombiano se le fijó una fianza total de 10.000 dólares y actualmente permanece bajo custodia en el Turner Guilford Knight Correctional Center, en Miami, por una retención migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).



Cabe destacar que bajo el Estatuto de Florida, cada imagen o video puede constituir un cargo por separado para el sujeto acusado y que la posesión simple es un delito grave de tercer grado con pena de hasta cinco años por cargo. En caso de que el colombiano lograra su libertad pagando la fianza establecida por la jueza, por su proceso migratorio podría ser transferido a custodia federal para iniciar un proceso de deportación a Colombia.

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Por el momento, el colombiano de 26 años permanecerá privado de la libertad mientras enfrenta las acusaciones formuladas en su contra y el proceso avanza en la justicia de ese país hasta que su responsabilidad penal sea determinada por un tribunal.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co