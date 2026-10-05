Hombre fue condenado por hurtar y abusar sexualmente de una perrita en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer los resultados de varias situaciones de maltrato animal en el país. Uno de los casos que más indignación generó fue el hurto y abuso sexual de una perrita en Bogotá, hechos por los que el responsable deberá pasar tres años privado de la libertad.



Condenan a maltratador animal en Bogotá

Los hechos por los que José Oliverio Silva fue imputado ocurrieron el pasado 24 de agosto de 2025. Ese día, Oliverio Silva hurtó a Keyra, una perra de raza pastor alemán, que pertenecía a un establecimiento de comercio. Luego de llevarse al animal, la trasladó a un sitio alejado en el que realizó actos sexuales con la canina.

Tras ser capturado por los hechos a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), el cual recopiló las pruebas para sustentar su captura, imputación y condena. Un juez penal encontró culpable a Silva de los delitos de hurto agravado y lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad física del animal. Recientemente, fue condenado a cumplir una condena de 37 meses y 10 días en centro carcelario y, además, fue inhabilitado durante 74 meses para la tenencia de animales.



Otros casos de maltrato animal en el país

Desafortunadamente, ese no es el único caso de maltrato animal indignante que el Gelma ha tenido que atender en los últimos meses. En Choachí, Cundinamarca, y en Envigado, Antioquia, también tuvieron que intervenir por los daños ocasionados a dos caninos. Lo positivo es que los responsables serán sancionados por sus actos.

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El primero tiene que ver con la muerte violenta de 'Nena', una perrita que fue agredida de manera letal con un arma cortopunzante por Juan Gabriel Pinzón Rincón. Según la investigación de las autoridades, la canina fue atacada en medio de una discusión que Pinzón tenía con su pareja sentimental, dueña de la mascota, el pasado 21 de agosto en su casa en Choachí, Cundinamarca. Por estos hechos, el hombre fue imputado por muerte a animal agravada y recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.



Finalmente, en Envigado, Antioquia, el Gelma logró una condena de 20 meses de prisión por maltrato animal agravado contra Edgar Alexander Montañez Díaz, luego de que el sujeto fuera hallado responsable de los golpes y agresiones físicas contra 'Lucas', un perrito criollo al que le ocasionó lesiones y sufrimiento. Además, las autoridades determinaron que algunos de los actos de maltrato ocurrieron en presencia de menores de edad y fueron cometidos como represalia contra su entonces pareja sentimental.

¿Dónde denunciar actos de maltrato animal en Bogotá y otras ciudades?

Si usted presencia o tiene conocimiento de actos de abuso, negligencia o violencia contra un animal, puede reportarlo a través de los canales oficiales según la ciudad y la gravedad de la situación:



Bogotá

Línea Urgencias Veterinarias (IDPYBA): Marque a la Línea 123 para casos de animales en situación de emergencia o riesgo vital inminente en vía pública.

Marque a la para casos de animales en situación de emergencia o riesgo vital inminente en vía pública. Escuadrón Anticrueldad: Para casos de presunto maltrato o negligencia a través del correo proteccionanimal@animalesbog.gov.co o en la plataforma Bogotá Te Escucha.

Medellín y área Metropolitana

Línea de Atención Única: Marca a la Línea 123 (Opción Policía Ambiental) para emergencias y denuncias directas de maltrato.

Marca a la (Opción Policía Ambiental) para emergencias y denuncias directas de maltrato. App Reportes Med: La aplicación oficial de la Alcaldía de Medellín para registrar denuncias de casos no urgentes con fotos y ubicación.

Cali

Policía Ambiental / Línea 123: Para atención inmediata frente a actos de flagrancia o crueldad.

Para atención inmediata frente a actos de flagrancia o crueldad. Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (UAEPA): Envíe su reporte con pruebas e información detallada al correo proteccionanimal@cali.gov.co.

Barranquilla

Línea de Denuncia: Comunícate con la Línea 123 de la Policía Nacional para coordinar con la patrulla ambiental.

Comunícate con la de la Policía Nacional para coordinar con la patrulla ambiental. Gerencia de Protección Animal: Puede radicar la información directamente a través de la sede electrónica de la Alcaldía de Barranquilla.

Recuerde que en todo el territorio nacional, si el maltrato causa lesiones graves o la muerte del animal, el hecho constituye un delito bajo la Ley 1774 de 2016. Por lo que puede interponer una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación llamando al 122 o a través de la plataforma virtual ADENUNCIAR.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co