En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
YENIFER GARCÍA
PERROS EN EL DORADO
ROCK AL PARQUE
CASO UNGRD

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Alerta en Florida por tormenta tropical que podría convertirse en huracán de categoría 3

Alerta en Florida por tormenta tropical que podría convertirse en huracán de categoría 3

El ciclón Isaías, ahora tormenta tropical, se fortalece en el golfo de México rumbo a la costa de EE. UU. Ron DeSantis, gobernador de Florida, mantiene en alerta a 25 condados.

Por: EFE
Actualizado: 7 de oct, 2026
Comparta en:
Isaias amenaza la costa del Golfo: Florida declara emergencia en 25 condados por llegada de la tormenta
Florida declara emergencia en 25 condados por llegada de la tormenta. -
CNN

El ciclón Isaías, ahora tormenta tropical, se fortalece en el golfo de México rumbo a la costa de EE.UU., donde el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció este miércoles que se prepara para que toque tierra como huracán de categoría 3 entre Mobile (Alabama) y Pensacola (Florida).

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

DeSantis advirtió en la red social X de que el lado este del ciclón, el más peligroso, se prevé amplio y tendrá efectos en todo el Panhandle, la franja noroeste del estado de Florida. En su boletín de las 14:00 hora del este de EE.UU. (18:00 GMT), el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) prevé que Isaías se convierta en huracán este jueves y se acerque el viernes a la costa norte del golfo.

Publicidad

Últimas Noticias

Las primeras palabras de Christa Pike tras sobrevivir a dos dosis de inyección letal, según abogados
MUNDO

Las primeras palabras de Christa Pike tras sobrevivir a dos dosis de inyección letal, según abogados

Acordaron que Maricarmen, mujer de 87 años desalojada, vuelva a su casa en Madrid, España
MUNDO

Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su casa en Madrid, España: esto se sabe

(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)

El pronóstico anticipa que sus vientos de los 85 kilómetros por hora (km/h) actuales se eleven a 175 km/h, justo por debajo de la categoría 3, aunque el organismo advirtió de que unas aguas con temperaturas cercanas a récord para esta época del año podrían favorecer una intensificación rápida.

Isaias podría dejar lluvias e inundaciones en varios estados

El NHC mantiene una vigilancia de huracán desde Bay St. Louis (Misisipi) hasta Indian Pass, en el Panhandle, un tramo que incluye toda la costa de Alabama, y pidió a sus residentes que se preparen para cortes de luz prolongados.

Publicidad

La marejada ciclónica podría elevar el agua entre 1,5 y 2,1 metros sobre el nivel del suelo desde el este de Misisipi hasta Indian Pass, incluida la bahía de Mobile, y será más alta cerca y al este del punto donde toque tierra.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Entre el viernes y el fin de semana se esperan entre 7,5 y 15 centímetros de lluvia desde el sureste de Luisiana hasta el Panhandle, con acumulados de hasta 25 centímetros, y lluvias en buena parte del sureste del país, hasta las Carolinas. DeSantis declaró la noche del martes el estado de emergencia en 25 condados del norte de Florida.

Publicidad

Si se cumple el pronóstico, Isaías, la novena tormenta con nombre del año en el Atlántico, será el primer huracán en la temporada de este océano, que va de junio a noviembre y que ha registrado un récord mínimo por el fenómeno de El Niño, que implica aguas más cálidas de lo usual en el Pacífico.

EFE

Relacionados

Huracanes

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad