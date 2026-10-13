Hombre murió al caer de una montaña rusa de 60 metros: su esposa e hijos estaban presentes

Un hombre murió y al menos 4 personas resultaron heridas en un incidente ocurrido el lunes 12 de octubre en la montaña rusa Goliath, una de las atracciones del parque temático Six Flags Over Georgia, ubicado en Mableton, Georgia, Estados Unidos. Según los testimonios recogidos por medios locales, el visitante cayó desde el recorrido y se golpeó varias veces contra la estructura antes de terminar debajo de la atracción.



El Departamento de Policía del Condado de Cobb informó que la emergencia se registró aproximadamente a las 3:58 p.m., hora local. En un comunicado, las autoridades señalaron que una persona falleció y varias más resultaron heridas, por lo que agentes asignados al parque y patrullas uniformadas acudieron al lugar.

Hasta el momento, la identidad del hombre fallecido no ha sido divulgada. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.



Testigos relataron cómo ocurrió el accidente en la montaña rusa

Varios visitantes que se encontraban en Goliath describieron a medios locales los momentos en los que el hombre cayó de la atracción. De acuerdo con sus relatos, el visitante se golpeó en repetidas ocasiones contra partes de la estructura antes de caer sobre una zona ubicada debajo de la montaña rusa.

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Uno de los testigos entrevistados por el medio local WXIA aseguró que el hombre aparecía en las fotografías que habían tomado durante el recorrido, antes de que ocurriera el accidente. “Él aparecía en nuestras fotos”, declaró el visitante al medio. “Se cayó y golpeó el auto tres veces”.



Según el mismo reporte, el testigo afirmó que el hombre también golpeó a otros pasajeros antes de caer sobre el techo de una atracción de terror situada debajo de la montaña rusa. Una pareja que viajaba en la atracción también relató que presenció la caída y los golpes del hombre contra la estructura. Ambos señalaron que los trabajadores del parque habían revisado sus arneses de seguridad antes de que comenzara el recorrido.



Otro testigo indicó al medio que el hombre viajaba en el mismo coche con su hijo, mientras que su esposa y su hija observaban desde el suelo. Sin embargo, las autoridades no han divulgado oficialmente la identidad de la víctima ni otros detalles personales relacionados con el caso.

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Goliath es una montaña rusa de tipo hypercoaster ubicada en Six Flags Over Georgia. Según la información publicada en el sitio web del parque, la atracción alcanza una altura de 200 pies, equivalentes a unos 61 metros, y puede llegar a velocidades de hasta 70 millas por hora, aproximadamente 113 kilómetros por hora.

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El recorrido incluye pendientes pronunciadas y curvas cerradas, características de esta clase de atracciones.

JUST IN: 1 person dead as riders are evacuated from the Goliath roller coaster at Six Flags Over Georgia. pic.twitter.com/Ocw9M4DtB1 — Scope Report (@ScopeReport_) October 12, 2026

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¿Qué dijeron Six Flags y las autoridades tras la muerte del visitante?

Tras conocerse el incidente, un portavoz de Six Flags Over Georgia expresó sus condolencias a los familiares y allegados del hombre fallecido. En declaraciones a la revista People, la compañía aseguró que está colaborando con las autoridades en las investigaciones.

“Lamentamos profundamente el incidente ocurrido hoy en nuestro parque”, manifestó el portavoz. “Nuestras más sinceras condolencias están con la familia, los amigos y los seres queridos del visitante. Asimismo, estamos brindando apoyo a los visitantes y al personal afectado”.

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La empresa indicó que su equipo respondió de inmediato junto con las autoridades locales y que está cooperando plenamente con la investigación. También señaló que, por respeto a la privacidad de la familia, no proporcionará más detalles por el momento.

Por su parte, el alcalde de Mableton, Michael Owens, lamentó lo ocurrido y envió un mensaje de solidaridad a los allegados de la víctima. “Nos entristece profundamente el trágico incidente ocurrido hoy en Six Flags Over Georgia”, expresó Owens en una declaración divulgada por el medio WSB-TV. “Nuestros pensamientos y más sentidas condolencias están con la familia, los amigos y los seres queridos de la persona fallecida en estos momentos difíciles”.

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El alcalde también informó que el doctor Kerry Stallings, director de Seguridad Pública de Mableton, coordinaba las acciones con la Policía del Condado de Cobb y el equipo de seguridad del parque durante la atención de la emergencia.

Owens agradeció al personal que participó en la respuesta y señaló que la ciudad continuaría apoyando la coordinación con las autoridades competentes. Asimismo, indicó que no haría más comentarios mientras avanza la investigación y por respeto a los familiares del fallecido.

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Por ahora, las autoridades no han informado qué provocó la caída del visitante ni han divulgado conclusiones sobre las condiciones de seguridad de la montaña rusa. El Departamento de Policía del Condado de Cobb indicó que entregará información adicional a medida que esté disponible.