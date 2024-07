¿Cómo es ser periodista en la guerra de Ucrania? Mujer que lo vivió en sangre propia habló

Durante su paso por Colombia, en el Festival Gabo, Natalia Humeniuk, periodista ucraniana especialista en Política Exterior, habló con Noticias Caracol sobre los retos de cubrir la guerra entre Rusia y Ucrania.

¿Qué está haciendo un periodista en un país que está en constante guerra?

“Para mí como periodista ucraniana es una oportunidad para hablar de lo que está pasando en mi país. Una guerra injusta, es algo desafortunado que creo que en Colombia podrían entenderlo. Si usted vive en la crisis, vive en el conflicto, puede entender lo que realmente importa, qué es lo relevante y qué no. Cuando se ha estado en la cornisa, se ha visto lo peor de las personas, pero también lo mejor”, dijo Humeniuk.

Además, agregó: “Yo documento crímenes de guerra y he recogido testimonios de miles que han sido torturados, detenidos, secuestrados, sobrevivientes de los misiles, pero también es una guerra inspiracional porque estas personas persisten, siguen adelante y se abren paso en la vida”.

La periodista dijo que en su labor “no se puede parar. Uno no se puede cansar de los problemas, cansar de la guerra, es un trabajo y hay que hacerlo”.

¿Cómo tomar distancia como periodista cuando su país está en guerra?

Natalia Humeniuk aseguró: “Yo no creo que se trate de tomar distancia. Desde que empezó la guerra, yo fui a cubrir el frente y conocí contrincantes de lado y lado. Luego me pregunté si todos son emocionales, entonces no se trata de tomar distancia. La pregunta es si estoy contando la verdad y estoy siguiendo mi integridad".

¿Cómo es cubrir la guerra siendo mujer?

“Tenemos que entender lo que es una guerra moderna y esa es la guerra que tenemos en Ucrania. Un conflicto tecnológico, una guerra de drones y artillería. No es una guerra de contacto directo. No creo que la guerra sea un problema únicamente de los hombres”, indicó.

Por último, sostuvo que “para las mujeres hay otros dramas como los viajes, encontrar las formas y sentirse seguras. En las guerras modernas hay más oportunidades para las mujeres y no estoy diciendo que es fácil. Si se trata de trabajo de campo, en ocasiones es más sencillo porque las personas no te ven como una amenaza si eres mujer”.

