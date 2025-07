Le dieron seis meses de vida estando embarazada, todo por un extraño bulto en la pierna

La vida de Zoë Handscomb tuvo un cambio radical en cuestión de meses, pues no solo se convirtió en madre, sino que también tuvo un diagnóstico devastador con un extraño cáncer y poca expectativa de vida. Al principio pensó que se trataba de un dolor muscular que no sería nada grave, cuando los médicos le dieron la noticia se preocupó al pensar que no podría ver crecer a su recién nacida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Era octubre de 2022 y Zoë estaba en clase de yoga con una amiga, cuando notó un bulto inusual en la parte posterior de su muslo derecho. “No me dolía, no tenía ningún síntoma. Era del tamaño de una pelota de golf. Pensamos que sería algo muscular”, recuerda. Lo que parecía un incidente menor terminó convirtiéndose en una gran preocupación para su vida.



¿Cómo detectó que tenía cáncer?

Zoë, que trabajaba como gerente de marketing digital en Dorset, Inglaterra, descubrió que estaba embarazada unos días después de esa clase de yoga en la que pensó que se le había recogido un músculo de la pierna. “Estábamos muy felices”, dice, recordando aquel momento con su esposo, Rob.

En medio de la buena noticia, había algo que empezó a preocuparle porque los días pasaban y el bulto en la pierna no desaparecía. En marzo de 2023, cuando su embarazo ya avanzaba, decidió que era momento de revisarlo con su médico. Quería poder centrarse en la maternidad sin preocupaciones.

Publicidad

Después de algunos exámenes, en el mes de mayo el médico le dio una mala noticia: Lo que se creía un simple desgarro resultó ser un tumor de 20 centímetros en su muslo. Tenía PEComa, un tipo de sarcoma de tejidos blandos extremadamente raro. Un cáncer tan extraño que afecta a menos de una persona por cada millón al año en el mundo. “Salí del hospital y me eché a llorar en el estacionamiento”, recuerda Zoë.

Con siete meses de embarazo, la mujer fue sometida a una cirugía para extirpar el tumor y, finalmente, en julio dio a luz a su hija Penélope. Aunque el nacimiento de su hija debía ser un momento de alegría absoluta, realmente estaba acompañado de incertidumbre porque seguía tratando temas del tumor.

Publicidad

El PEComa es tan raro que no existe una guía clínica universal para tratarlo. La quimioterapia convencional no es eficaz y la mayoría de las terapias prometedoras aún se consideran “experimentales”, lo que las deja fuera del alcance del sistema público de salud del Reino Unido (NHS).

En agosto, una tomografía reveló que el cáncer se había diseminado. Fue entonces cuando le dijeron que el cáncer era incurable, y que probablemente no viviría más allá de seis meses. “Pensé que iba a morir. Que no iba a ver a Penélope crecer”, confiesa.

Zoë decidió vivir intensamente cada día para disfrutar de su pequeña hija. Pidió radioterapia paliativa, que logró darle un poco más de tiempo. “Eso me dio algo de esperanza. Y entonces, decidimos hacer un viaje". A los tres meses de nacida Penélope, mientras aún estaba de baja por maternidad, la familia hizo un viaje de tres semanas por Europa. Una travesía entre trenes, paisajes y momentos memorables que, para Zoë, fue también un acto de resistencia.



Superando las expectativas

Zoë encontró una red de pacientes con PEComa a través de un grupo de Facebook. Allí ha conocido a personas de todo el mundo, compartiendo ensayos clínicos, efectos secundarios, pequeñas victorias. “Estoy viviendo. No me concentro en buscar una cura milagrosa. Me concentro en tener tiempo y en que ese tiempo sea bueno”.

Con la esperanza de seguir ganando tiempo, su esposo Rob lanzó una campaña en GoFundMe para costear tratamientos personalizados. Estiman que necesitarán al menos £40.000 para cubrir un año de medicamentos específicos que podrían extender su vida.

Publicidad

La mujer ha logrado sobrevivir casi dos años. Aunque espera seguir haciéndole frente a la enfermedad, habla sin dramatismo, pero con honestidad. Compartiendo su historia, Zoë insiste en algo que puede salvar vidas: “Cualquier bulto o protuberancia inusual debe ser revisado cuanto antes”. Muchos cánceres raros se detectan tarde porque sus síntomas no duelen, no interrumpen y no alarman hasta que es demasiado tarde.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL