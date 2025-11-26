En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Condenan a 14 años de prisión al expresidente peruano Martín Vizcarra por sobornos

Condenan a 14 años de prisión al expresidente peruano Martín Vizcarra por sobornos

El exmandatario peruano fue sentenciado por recibir más de 2,3 millones de soles en sobornos cuando era gobernador de Moquegua, según determinó un tribunal.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 26 de nov, 2025
AFP

