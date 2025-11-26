Impactante video: cuatro personas muertas y miles de residencias afectadas por incendio en Hong Kong

Un enorme incendio devoró varios bloques de apartamentos en una urbanización de Hong Kong el miércoles, causando la muerte de al menos cuatro personas, según informó el gobierno de la isla, y los medios indicaron que algunos residentes quedaron atrapados en su interior.

Las enormes llamas se extendieron primero por los andamios de bambú de varios bloques de apartamentos de la urbanización Wang Fuk Court en Tai Po, un distrito al norte del centro financiero chino, antes de extenderse a otras partes de los edificios.Un reportero de AFP escuchó fuertes crujidos, posiblemente provenientes del bambú ardiendo, y vio densas columnas de humo que se elevaban desde al menos cuatro edificios, mientras las llamas y las cenizas se elevaban hacia el cielo. El incendio no mostró señales de disminuir al anochecer, con los edificios envueltos en un inquietante resplandor naranja.



La policía informó previamente que había recibido informes de residentes atrapados en los edificios, según informes de medios de Hong Kong. Sin embargo, los oficiales en el lugar dijeron a la AFP bajo condición de anonimato que no podían confirmar si todavía había residentes atrapados en los edificios en la noche, y agregaron que "los bomberos no pueden entrar".



El Departamento de Servicios de Información del gobierno informó que cuatro personas fueron declaradas fallecidas y tres se encontraban hospitalizadas en estado crítico a las seis de la tarde (10:00 GMT). Otras dos personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Al caer la noche, las autoridades declararon un incendio de cinco alarmas (el nivel más alto).

El periódico South China Morning Post informó que la policía había comenzado a evacuar dos edificios en otra urbanización cercana. Las autoridades habilitaron una línea telefónica de emergencia y abrieron dos refugios temporales en centros comunitarios cercanos para los residentes evacuados. Una carretera cercana también fue cerrada por la operación de extinción de incendios. "Se recomienda a los residentes de las inmediaciones que permanezcan en sus casas, cierren puertas y ventanas y mantengan la calma", declaró el Departamento de Bomberos. "También se recomienda al público que evite acudir a la zona afectada por el incendio".

Wang Fuk Court, el complejo donde ocurrió el siniestro, se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36,6 millones de euros), una propuesta que generó descontento entre numerosos residentes el año pasado. El complejo cuenta con 1.984 viviendas, que albergan a unos 4.000 residentes. El fuego ha impactado también en las inmediaciones: la Escuela Pública Bautista de Tai Po, un centro primario cercano, ha aconsejado a los padres que eviten la zona por el incendio.

Cuatro personas fueron hospitalizadas tras otro incendio en el andamio de un edificio en el distrito financiero central de Hong Kong el mes pasado. Hong Kong cuenta con algunos de los bloques de apartamentos más altos y densamente poblados del mundo. Los incendios mortales solían ser una plaga habitual en la densamente poblada Hong Kong, especialmente en los barrios más pobres. Sin embargo, en las últimas décadas se han reforzado las medidas de seguridad y estos incendios se han vuelto mucho menos comunes.

