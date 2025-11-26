En vivo
Impactante video: cuatro personas muertas y miles de residencias afectadas por incendio en Hong Kong

Un enorme incendio se reportó en un complejo de apartamentos de Hong Kong llamado Wang Fuk Court, que tiene más de cuatro mil residentes. Algunas personas quedaron atrapadas en su interior.

Por: AFP
Actualizado: 26 de nov, 2025
Editado por: Laura Valentina Mercado
Incendio en Hong Kong.
AFP

