Hombre es detenido por disfrazarse como su madre fallecida y así cobrar su pensión

En Borgo Virgilio, cerca de Mantua, la policía italiana detuvo a un hombre de 57 años por suplantar a su madre fallecida con el objetivo de cobrar su pensión. La víctima, Graziella Dall’Oglio, murió en 2022 a los 82 años, según confirmaron las autoridades locales a CNN.

El caso salió a la luz cuando el hombre acudió a la oficina municipal para renovar el documento de identidad de su madre, un trámite que en Italia requiere presencia física. Durante el proceso, un funcionario notó irregularidades en el aspecto de la anciana: el vello oscuro en la nuca, las manos y la barbilla del solicitante no coincidía con la edad y características de Dall’Oglio. Estas inconsistencias hicieron que el personal alertara a la policía.

Imágenes de las cámaras de seguridad del estacionamiento municipal mostraron al hombre conduciendo el vehículo de su madre, a pesar de que ella nunca había tenido licencia para manejar, lo que fue una primera señal de alerta. Ante estas evidencias, las autoridades convocaron nuevamente a la supuesta solicitante para confirmar su identidad. Fue entonces cuando se descubrió que el hombre estaba detrás del engaño.



Autoridades encontraron el cuerpo de su madre dentro de un armario

Al inspeccionar el domicilio de Graziella Dall’Oglio, la policía encontró su cuerpo en avanzado estado de conservación dentro de un armario de la lavandería. El cuerpo estaba envuelto en sacos de dormir, y según indicaron los investigadores, el hombre había utilizado jeringas para extraer líquidos del cadáver con el aparente objetivo de retrasar su descomposición. Se ordenó una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.



El hijo de la víctima, exenfermero y actualmente desempleado, estaría enfrentando cargos por ocultación de cadáver, fraude al Estado, suplantación de identidad y falsificación de documento público. Por el momento, mientras los fiscales esperan los resultados de la autopsia, el hmbre permanece detenido en una prisión local.



Según datos de la Guardia di Finanza proporcionados a CNN, la policía financiera italiana, el fraude relacionado con pensiones es un fenómeno recurrente en el país. Cada año, decenas de personas son arrestadas por intentar cobrar prestaciones estatales de individuos fallecidos. Este tipo de fraude se ve facilitado por la falta de sincronización entre los registros de defunción y los sistemas de pago de pensiones, lo que puede permitir que los pagos continúen durante años si nadie reporta el fallecimiento.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado el nombre del hijo ni han dado detalles sobre sus motivaciones más allá del beneficio económico. Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando evidencia sobre los hechos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co