Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Hombre es detenido por disfrazarse como su madre fallecida y así cobrar su pensión

Hombre es detenido por disfrazarse como su madre fallecida y así cobrar su pensión

El hombre, que intentaba renovar el documento de identidad de su madre fallecida, fue descubierto por las autoridades italianas tras notar detalles sospechosos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 25 de nov, 2025
Hombre es detenido por disfrazarse como su madre fallecida y así cobrar su pensión
Hombre en Italia se hace pasar por su madre fallecida para cobrar su pensión. -
CNN

