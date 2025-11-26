Joven promesa del fútbol muere en grave accidente de tránsito en Brasil: "Se fue con sus sueños"

La familia de Fabio Andrés Palacios Romaña se encuentra de luto tras la muerte del joven de 23 años, quien viajó a Brasil desde Medellín para seguir sus sueños de llegar a ser un futbolista profesional, pero lamentablemente falleció en un grave accidente de tránsito en una vía de la ciudad de Cabo Frío, en el estado de Río de Janeiro, cuando, al parecer, se dirigía a un entrenamiento en su motocicleta.

“Él me dijo: ‘Pa' me voy para Brasil, voy a intentarlo la última vez’ y yo, hijo, pues uno como padre que quiere ver a su hijo triunfar, sí, nos vamos, démosle (...) Él se fue con sus sueños de ser futbolista y bueno, en este momento me dan la triste noticia de que falleció en la vía”, contó para Telemedellín su padre, Diomedes Palacio Flórez.



Se conoció que Fabio, oriundo de Vigía del Fuerte, municipio ubicado en el Urabá antioqueño, se radicó en São Pedro da Aldeia, una zona costera de Río de Janeiro. Combinaba su trabajo como motociclista en aplicaciones de transporte con las pruebas en distintos equipos, buscando un cupo en la liga profesional de Brasil. 'Fabinho', como era conocido, llevaba tres meses allí esperando su oportunidad, luego de jugar en distintos clubes en Colombia como el de Semillas de Paz y Vida, de la comuna 13, y el Club Pantera Fútbol.



“En agosto se fue para Brasil, estaba a prueba en la tercera división y no pudo lograr su sueño allá. Iba para un entrenamiento y el bus en una curva lo mató”, indicó Juan Carlos González, presidente del Club Pantera, para la revista Semana. “Medía 1,87, era defensor central, un excelente jugador. Es triste porque el talento hay que mandarlo a otros lugares, a otras ciudades”, añadió.



Así ocurrió el accidente en el que murió Fabio Andrés Palacios

El trágico hecho ocurrió el pasado lunes 24 de noviembre. Según medios locales, Fabio falleció tras chocar contra un minibus del Auto Viação Salineira, como se llama el transporte público de Cabo Frío, en la carretera de la Integración, cerca de la vía Amaral Peixoto. De acuerdo con Telemedellín, el joven de 23 años trató de eludir el bus en su moto, pero, al parecer, perdió el control y murió en el choque.

Ahora su familia está tratando de reunir los recursos necesarios para repatriar el cuerpo del joven, pues los costos podrían ascender hasta a los 30 millones de pesos. Fabio, según relató González, no estaba recibiendo remuneración porque el club donde realizaba pruebas lo había descartado y estaba en busca de una segunda oportunidad con ayuda de un amigo.

Por su parte, Willington Cano, líder social y dirigente del Club Semillas de Vida y Paz de Medellín, también lamentó los hechos y, según informó Semana, pidió a otros dirigentes del fútbol colombiano a que les abran las puertas a jóvenes talentos para que no tengan que irse a otros países a buscar un futuro mejor.

Su familia espera poder despedir pronto a Fabio, quien es recordado como un joven trabajador y amable, que contagiaba a su entorno con su talento y actitud. “El rey de la alegría, hoy todos lo van a recordar por esa persona extrovertida que siempre tenía algo para hacer”, finalizó su padre.

