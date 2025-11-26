En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
SANTIAGO URIBE
MAYERLY DÍAZ
VENEZUELA
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Joven promesa del fútbol muere en grave accidente de tránsito en Brasil: "Se fue con sus sueños"

Joven promesa del fútbol muere en grave accidente de tránsito en Brasil: "Se fue con sus sueños"

Fabio Andrés Palacios, de 23 años, había llegado al estado de Río de Janeiro hace tres meses, buscando un cupo en el fútbol profesional. Se dirigía en moto a un entrenamiento cuando fue impactado por un bus.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 26 de nov, 2025
Comparta en:
Fabio Andrés Palacios Romaña
Fabio Andrés Palacios Romaña, al parecer, perdió el control de la motocicleta.
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad