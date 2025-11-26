Joven de 23 años murió tras ser atacada por tres perros mientras cuidaba mascotas

Una comunidad en Texas, Estados Unidos, se encuentra en total conmoción tras la muerte de Madison Riley Hull, una joven de 23 años que fue atacada fatalmente por tres perros mientras cuidaba mascotas en una vivienda de la ciudad de Tyler. La situación ha generado profundo dolor entre familiares, amigos y compañeros de la Universidad de Texas, donde la joven estaba a pocos meses de obtener su título en Educación Infantil.



La tragedia ocurrió el viernes 21 de noviembre alrededor de las 4:15 de la tarde (hora local), según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Smith. De acuerdo con medios locales, los animales involucrados eran tres perros de raza pitbull que se encontraban en la propiedad.

La primera confirmación pública del fallecimiento fue realizada por su madre, Jennifer Hubbell, a través de una página de GoFundMe creada el sábado 22 de noviembre. En su publicación, la mamá escribió:

“Estoy destrozada de una manera que jamás imaginé que un ser humano pudiera romper. Mi hermosa hija, llena de amor, llena de vida y de espíritu libre, murió en un ataque repentino y brutal de perro”.



La madre describió a Madison como una joven profundamente comprometida con la enseñanza de niños pequeños y explicó que ya trabajaba con estudiantes de kínder a tercer grado, quienes, según dijo, “la adoraban”.



En la página de GoFundMe también compartió varias fotografías que muestran a la joven compartiendo momentos con sus seres queridos, incluyendo una imagen en la que abraza con amor a sus familiares.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los detalles del rescate fueron difundidos por el medio WTOC-11, cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Madison en el patio trasero. Uno de los pitbulls se abalanzó contra un oficial mientras intentaba auxiliarla.

El ataque obligó al agente a disparar, lo que provocó la muerte de uno de los perros. Según el reporte, ese disparo logró ahuyentar a los dos animales restantes y permitió a los uniformados sacar a la joven del área. Sin embargo, la joven murió poco después debido a la gravedad de sus heridas.

El oficial atacado sufrió lesiones leves y fue trasladado a un hospital local, según indicó el medio. Hasta el momento, la Oficina del Sheriff del Condado de Smith no ha emitido más declaraciones públicas. Se espera que durante una pronta audiencia judicial, se entregue una actualización del caso, tal como adelantó un medio local.



Una vida prometedora que se apaga

Su mamá relató en GoFundMe que a Madison le faltaban seis meses para obtener su licenciatura en Educación Infantil. La joven, escribió su madre, ya había descubierto su vocación. “Madi era amor, era luz, era bondad, era risa, era feroz de la manera más hermosa y cautivadora. Amaba la vida con todo su corazón y se movía por el mundo con un espíritu libre que animaba a quienes la rodeaban”.

Sus palabras reflejan la dimensión del vacío que deja la joven, recordada por docentes y compañeros como una estudiante apasionada y dedicada a la educación inicial.

Hasta el momento, la campaña creada por su madre ha recaudado más de 15.000 dólares. Hubbell agradeció las contribuciones y señaló que los fondos se destinarán a cubrir los gastos del funeral y la ceremonia en honor a su hija.

“Queremos darle la hermosa despedida que su brillante espíritu merece”. Escribió y luego agradeció: "Muchos de ustedes que donaron nunca la conocieron, y aun así le abrieron el corazón. Y quienes sí la conocieron, ya comprenden la luz que fue. Su generosidad me permite honrar la vida de Madison de una manera que refleja el amor, la alegría y la humanidad que trajo a este mundo".

Finalmente cerró el comunicado diciendo,"te amaré fuerte Madi, por todos los días de mi vida".Ahora, la comunidad de Tyler permanece impactada por la violencia del ataque y la repentina pérdida de una joven que, según su familia, “tenía todo un futuro brillante por delante”.

