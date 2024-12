Conductora ebria que atropelló a una novia el día de su boda fue condenada a 25 años de cárcel

El cuento de hadas de Samantha Miller y Aric Hutchinson terminó convirtiéndose en toda una historia de terror justo el día de su boda. Una mujer que estaba en estado de embriaguez fue condenada a 25 años de cárcel luego de que mató a la novia recién casada.

Samantha Miller y Aric Hutchinson, eran una joven pareja de Carolina del Sur, Estados Unidos, que deseaban unir sus vidas en matrimonio, pues se consideraban ser el amor de la vida.

Tras comprometerse, decidieron celebrar su boda el 28 de abril del año 2023, en Folly Beach, Carolina del Sur, estado donde residían. Tras pasar un día lleno de júbilo y celebración, salieron de la recepción de su boda y sufrieron un terrible accidente, junto con dos personas que los acompañaban, Benjamin Garrett y Brogan Garrett.

Una mujer, identificada como Jeime Lee Komoroski, de 26 años, los atropelló cuando iba manejando un carrito de golf. Ella conducía a 105 kilómetros por hora en una zona donde se permitía una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.

En la plataforma GoFundMe compartieron la historia de la pareja y revelaron que Aric, Benjamin y Brogan fueron trasladados a un centro médico debido a la gravedad de las heridas que sufrieron, pero Samantha falleció. Este esposo recién casado debió seguir adelante sin el amor de su vida.

La persona que hizo la recaudación de fondos, Mandi Jenkins, describió a Samantha como “puro amor. No hay ni habrá otra persona en este planeta que brille como ella. Era ruidosa. No con su voz, sino con su corazón. Podía hacer sonreír de oreja a oreja a cualquiera, en cualquier lugar, probablemente con un chiste vulgar. Hacía que lo incómodo fuera cómodo y traía paz, confianza y risas a todos los que la rodeaban. El amor a primera vista no solo era posible con ella, era algo que se daba por hecho”.

Quien atropelló a la pareja aceptó la responsabilidad - GoFundMe

Quien atropelló a la pareja y sus amigos aceptó la responsabilidad

Jeime Lee Komoroski recientemente fue condenada a 25 años de cárcel por el crimen de Samantha. En la audiencia dijo: “Lo lamento sincera y profundamente. Una vida hermosa se ha ido. Una esposa, hermana, hija y amiga de muchos ya no está con nosotros. Aunque sé que una disculpa no solucionará nada, estoy increíblemente arrepentida. Llevaré esta culpa conmigo por el resto de mi vida”.

Komoroski añadió que es adicta al alcohol y que aquella trágica noche de abril había bebido en distintos bares de la ciudad de Folly Beach mientras se desplazaba en su carro.

Cuando sucedió el accidente, la mujer tenía un nivel de alcohol en sangre tres veces superior al límite legal permitido en Carolina del sur.

Novio de Samantha reaccionó a la sentencia

Aric, quien tiene 34 años, se pronunció tras la sentencia y disculpa de Jeime Lee Komoroski: “Creo que ella de verdad está arrepentida, pero eso no cambia el hecho de que mi esposa no esté aquí. Cuando el juez leyó la sentencia, fueron solo emociones corriendo por mi cuerpo. Me quitó algo de peso de encima, ¿pero cuánto durará eso?”.

Aric también contó que ya se recuperó en su totalidad de las múltiples fracturas y lesiones que sufrió luego del accidente, pero lamentó que el que debía ser el día más feliz de su vida pasó a ser la peor tragedia del mundo.

