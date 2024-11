Presa en Miami dice que quedó embarazada de otro reo sin tener contacto sexual con él

Esta historia parece de no creer, pues una mujer que se encuentra en una cárcel de Florida, Estados Unidos, asegura haber quedado embarazada como la Virgen María, pero no a través del Espíritu Santo, representado con una paloma, sino por un ducto de ventilación. Los protagonistas de esta historia son Daisy Link y Joan Depaz.

De acuerdo con el medio Independent, este par de tórtolos se conoció cuando estaban detenidos en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, en el condado de Miami - Dade, cada uno respondiendo por cargos de asesinato de crímenes diferentes. Ella fue encontrada sosteniendo el arma con la que mataron a su anterior pareja.

En una entrevista con WSVN, Daisy recalcó que nunca se vio cara a cara con Joan y que mucho menos se tocaron. Se conocieron cuando ambos esperaban recibir la condena en un juicio. Debido a que estar preso puede llegar a ser muy solitario, ellos empezaron a hablar a través del ducto de ventilación. “Si tocabas la puerta, podías escuchar a la gente de los diferentes pisos. Incluso tenías que pararte sobre el inodoro para poder hablar con ellos”, recalcó.

Tras pasar varios días hablando, la mujer de 29 años y el hombre de 23 empezaron a enviarse notas y fotos en papel. Tal fue la conexión que sintieron que empezaron una relación formal.

Joan le planteó a Daisy que “siempre quise tener un bebé y no lo voy a poder hacer en mucho tiempo. Así que, si tuviera que elegir a alguien, serías tú. Y ella me dijo: 'Sí, podríamos hacerlo'”.

Compara su historia con la de la Virgen María - Miami-Dade Corrections

¿Cómo quedó embarazada en la cárcel?

Debido a que no podían tener contacto físico, Joan le compartió a su novia una manera para poder enviarle su semen: “Le conté una forma que me había mostrado una de mis amigas a través del ducto de ventilación. Porque el respiradero tiene forma de L, en realidad. Cae directamente en mi respiradero, desde su habitación, podría tirar un bolígrafo al respiradero y caería directamente en mi respiradero”.

Para lograr que los espermatozoides llegaran a Daisy, Joan puso “el semen en papel film transparente todos los días, unas cinco veces al día durante un mes seguido”. El paquete parecía un cigarrillo, así que ella los introducía utilizando un aplicador de infecciones por hongos.

Para sorpresa de ambos, sus intentos de "inseminación artificial casera" dieron efecto y la mujer quedó embarazada de una niña. El doctor Fernando Akerman, quien es director médico del Centro de Fertilidad de Miami, explicó que, aunque el método que utilizó esta pareja puede que no sea tan exitoso, no quiere decir que no funcione en ciertos casos.

Cuando las autoridades se enteraron de que Daisy quedó embarazada, los policías de Florida iniciaron una investigación en asuntos internos para averiguar si hubo negligencia por parte de los oficiales.

Pasaron los meses y, el pasado 19 de junio, nació una bebé saludable en el Jackson Memorial Hospital. La pequeñita vive actualmente con su abuela y ve a sus papás a través de videos. Las autoridades debían verificar que la joven no hubiera sido víctima de algún abuso, por ende le practicaron una prueba de ADN a su hija. Esta reafirmó que Joan era el padre de la menor.

La pareja ya fue sentenciada y ahora están en cárceles diferentes.

