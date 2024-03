Crudo testimonio de colombiano que sobrevivió a ataque de cocodrilo en Florida: "Dios me salvó"

Un colombiano de 68 años tuvo que ser hospitalizado tras ser mordido en una pierna por un cocodrilo en el pantano de los Everglades, en Florida, Estados Unidos, después de que su embarcación volcara e intentase alcanzar la orilla nadando.



El suceso se produjo en la tarde del domingo, cuando la víctima, el bogotano Rodrigo Constaín, navegaba en su embarcación por la zona de humedales del Parque Nacional de los Everglades y por razones desconocidas su embarcación volcó cerca del puerto deportivo el Flamingo Marina, comenzó a hundirse y este intentó ganar la orilla nadando.

Varios testigos le vieron, de repente, desaparecer bajo el agua y avisaron a los socorristas, quienes lograron rescatarle con heridas graves por mordedura en una pierna, por lo que tuvo que ser aerotransportado al Ryder Trauma Center del Jackson South Medical Center, en el condado de Miami-Dade, donde permanece hospitalizado, recogió el canal 7 News.

“No lo podía ver en el agua. Cuando me agarró, sentí que mi pierna estaba atrapada, así que metí las manos y sentí su hocico, era un hocico alargado, por eso supe que era un cocodrilo y no un caimán. Solo traté de que lo abriera, pero no tenía la fuerza suficiente, al final, él solo abrió y me liberó”, cuenta el hombre.

Biólogos y guardabosques del parque continúan investigando el suceso y tratando de localizar al cocodrilo americano que atacó a esta persona.

El vivir para contarlo y que las heridas no hayan pasado a mayores, Rodrigo Constaín lo atribuye a una cosa: “siento que la única explicación sobre eso es Dios, él me salvó la vida, porque la única explicación de cómo tomé su hocico y lo abrió es Dios, no hay más explicación, si yo no creyera en Dios no hubiera sobrevivido”.

Las autoridades federales consideran al cocodrilo americano, parecido al caimán americano, una especie amenazada y, por lo tanto, está protegida.

En Florida hay una población de unos 2.000 ejemplares adultos de cocodrilo americano, según la Comisión para la Conservación de la Fauna y la Flora (FWC), un reptil que se diferencia de los caimanes en que los primeros presentan rayas verdes grisáceas en su lomo u oscuras en la cola y cuerpo.