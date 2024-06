¿Cuáles serán los principales retos de Claudia Sheinbaum como presidenta de México?

Claudia Sheinbaum, miembro del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y exjefa de Gobierno de Ciudad de México (2018-2023), se convertirá el 1 de octubre de 2024 en la primera mujer presidenta de México y sucesora del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaumobtuvo una contundente victoria en las elecciones presidenciales tras aventajar en 32 puntos porcentuales, más del doble de los votos, a su rival Xóchitl Gálvez, de la coalición opositora.

Felipe Restrepo Pombo, escritor y periodista, habló en Noticias Caracol sobre los principales retos que enfrentará la nueva mandataria electa de México.

“Para mí, el principal reto es el de la seguridad. Es bien sabido que México tiene una oleada de inseguridad en diferentes de sus estados y eso es una realidad que no se puede ocultar y que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aumentó. El auge del narcotráfico, por supuesto, es un problema que no solo le corresponde a México, pero este es uno de los países en donde se centra el tráfico de las drogas y eso implica un reto gigantesco”, comentó.

Restrepo continuó su análisis expresando que, “por supuesto, está el tema de los migrantes en la frontera con Estados Unidos y con Centroamérica, que recorren todo el país y que corresponden a un problema que el gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que afrontar, como lo es la relación con Estados Unidos. Claro, es complicadísimo, sobre todo si Donald Trump vuelve a ser presidente”.

Para el escritor y periodista Restrepo, otro reto muy grande de Sheinbaum es sobre el papel que desempeñará AMLO tras salir de la Presidencia.

“A pesar de que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se va a retirar de la de la política, pues no sé si creerle y no. Vamos a saber hasta que empiece a gobernar la presidenta electa si él realmente se retirará o será un poder en la sombra, ya que es el personaje político más relevante en México en los últimos 20 años”, señaló.

Preguntado sobre el poder que acumula Morena en el Ejecutivo y en el Legislativo y un posible desgaste natural que tendrá con el paso de los años, Restrepo no está seguro si Claudia Sheinbaum la tendrá más fácil o más difícil que Andrés Manuel López Obrador.

“Esa es una pregunta complicada porque no sabemos cómo es el futuro. Yo creo que, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, era una propuesta novedosa, era el primer período de Morena y ahora este sería el segundo periodo de un gobierno de Morena y serían al final 12 años. Eso tendrá, por supuesto, un desgaste gigantesco para el partido, para las mismas diferencias que se han mostrado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque dentro de Morena, es natural, hay muchas diferencias y Claudia misma tiene muchos contrincantes dentro del partido. Yo creo que ella tiene que demostrar que puede manejar todo eso y, además, tiene que demostrar que es una presidenta autónoma”, explicó.

El analista Restrepo amplió su intervención señalando que "una gran incógnita dentro del programa de gobierno de Claudia Sheinbaum será ver qué tantas tensiones tendrá con el expresidente y con los aspirantes a ser presidentes en el próximo período. Además, de la oposición, que, si bien apenas tuvo un 30% en la votación, sí representa a una enorme cantidad de mexicanos que no están de acuerdo con lo que hace Morena y con lo que significa la cuarta transformación”.

Finalmente, Restrepo contestó a la pregunta de si México es un país polarizado: “Yo creo que vivimos en un mundo polarizado. En México, obviamente, esto ocurre. Lo que vimos en las últimas elecciones es que Morena es una fuerza electoral muy grande y que domina gran parte del territorio y que tiene un poder político y un poder clientelista gigantesco. Esto no quiere decir que el 60% de la gente apoye absolutamente el discurso de Morena ni que no haya polarización en México. Y ese es otro de los grandes retos de la presidenta, enfrentar ese discurso que no está de acuerdo con la transformación social, económica y política que propone Morena".

