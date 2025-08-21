Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Revelan nuevos detalles sobre la muerte de niña de 12 años tras asistir a una pijamada

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de niña de 12 años tras asistir a una pijamada

La menor falleció a causa de las lesiones por la caída desde una altura cercana a seis metros.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: agosto 21, 2025 05:49 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Asesinato en pijamada
Las niñas estaban discutiendo por un pedazo de pizza.
Tomado de redes.

Lo que comenzó como una pijamada entre amigas terminó en una tragedia que aún conmueve a Southbridge, Massachusetts. Arya LeBeau, de 12 años, falleció hace tres meses tras caer desde la ventana de un tercer piso durante el encuentro, y su familia mantiene viva la exigencia de esclarecer lo ocurrido.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El 23 de mayo, Charlene Cabrera, madre de la menor, dejó a Arya en casa de una amiga con la confianza de que los adultos estarían presentes para supervisar. Sin embargo, horas más tarde recibió la llamada que ninguna madre espera: su hija había sufrido un grave accidente.

Me despertó la Policía para decirme que mi hija estaba en el hospital. Yo confiaba en que alguien las cuidaba, pero descubrí que estaban solas”, relató Cabrera a medios locales. Pese a la intervención inmediata de los servicios de emergencia, Arya no logró sobrevivir a las lesiones ocasionadas por la caída desde una altura cercana a seis metros.

La tragedia tomó un nuevo matiz tras la difusión en redes sociales de un testimonio compartido por la abuela de la menor, Dimas Cabrera. De acuerdo con el relato, el accidente ocurrió después de una discusión infantil por un pedazo de pizza, durante la cual otra niña habría empujado a Arya hacia la ventana abierta.

La Oficina del Fiscal del Distrito de Worcester y las autoridades de Southbridge mantienen abierta la investigación para determinar si existió negligencia en la supervisión de las menores y si cabe alguna responsabilidad penal.

Mientras tanto, la familia insiste en que la muerte de Arya no debe considerarse un accidente aislado. “No fue un simple accidente. Mi nieta merece que la verdad salga a la luz”, expresó su abuela.

