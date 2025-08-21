Lo que se sabe de los muertos y heridos tras atentado en Cali: hay militarización de la ciudad

Sobre las tres de la tarde de este jueves 21 de agosto, dos cilindros cargados con explosivos detonaron cerca a la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali, donde pasaban decenas de personas y otros ciudadanos estaban en los comercios. "Por favor, ambulancias, ambulancias, un atentado terrorista en la base aérea (...) hay muchos heridos, por favor, llamen", dijo uno de los testigos de la detonación.

El lugar, lleno de vehículos calcinados y personas heridas, fue acordonado mientras se atendían a los heridos. "Agentes de tránsito realizan desvíos sobre la Carrera octava, desde la Calle 59 hasta la Calle 44, con el apoyo de la Policía de Tránsito y Transporte", indicó la alcaldía de Cali, que también anunció una recompensa de 400 millones de pesos por información de los responsables del atentado.

"He ordenado la militarización de Cali (...) Rechazo y condeno el atentado ocurrido hace unos minutos en inmediaciones de la Base Aérea. Este acto violento atenta contra la vida, la tranquilidad y la seguridad de nuestra ciudad. Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias. No permitiremos que el miedo se imponga sobre nuestra ciudad, trabajaremos sin descanso para que los responsables respondan ante la justicia", añadió el alcalde Alejandro Eder, quien convocó un consejo de seguridad al que asistirá el presidente Gustavo Petro.



Las autoridades con el paso de las horas han ido actualizando la cifra de afectados. El último reporte de la Defensoría del Pueblo habla de seis personas muertas y 60 heridas, las cuales están siendo atendidas en al menos 10 centros médicos de la capital vallecaucana. "Son víctimas civiles... es en una zona urbana, en un barrio de clase media de Cali. (...) Estos ataques que pueden tener efectos en la población civil son un crimen de guerra", indicó la defensora Iris Marín.

Po su parte, la Secretaría de Salud de Cali indicó: "Hemos declarado la alerta naranja en la red hospitalaria. La red hospitalaria ha respondido de manera oportuna y está lista a cualquier eventualidad".

Asimismo, el presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, aseguró: "Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali (...) El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico"

Y añadió: "El gobierno considera aquí y le pide al mundo que considere a la junta del narcotráfico como una organización terrorista, y a sus bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano. La junta del narcotráfico, heredera del bloque capital de los paramilitares, dirige las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo. ".



ONU rechazó atentado en Cali

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) rechazó el ataque con explosivos e hizo un llamado urgente a respetar el Derecho Internacional Humanitario. "Condenamos el ataque indiscriminado con explosivos en Cali (....) Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar los derechos humanos y el #DIH, en particular, el principio de distinción. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas y con la ciudadanía en #Cali. Llamamos al Estado a que atienda a las víctimas y adelante las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y garantizar justicia", aseguró en sus redes sociales.

La Misión de la ONU en Colombia también condenó este ataque y el del helicóptero de la Policía en Amalfi, donde derrumbaron la aeronave y causaron la muerte de 10 uniformados, dejando cuatro heridos de gravedad. "Es imperativo frenar la violencia, proteger a la población y propiciar la actuación de la justicia", añadió la misión en su cuenta de X.

Varios sectores políticos, mandatarios locales y organizaciones también se han unido a las voces de rechazo. "Una vez más, es urgente que el Gobierno Nacional retome el control de todo el territorio nacional y revalúe la política de Paz Total. El deterioro de la seguridad por cuenta del fortalecimiento de los grupos criminales requiere de una acción decidida de parte del Gobierno", indicó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

