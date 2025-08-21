Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, murió en ataque de hombres armados: esto se sabe

México vuelve a estar de luto por la muerte violenta de uno de sus artistas musicales. Esta vez se trata de Ernesto Barajas, quien fuera el dueño y vocalista del grupo Enigma Norteño, quien fue asesinado por hombres armados que lo atacaron cuando se movilizaba en su vehículo en Zapopan, Jalisco, México.

El hecho ya está siendo investigado por las autoridades locales, quienes intentan establecer los motivos y los responsables detrás de este ataque armado que dejó en luto a la música norteña. Barajas, de 38 años, llevaba varios años trabajando con su grupo musical, siendo reconocidos por los famosos 'narcocorridos' en el país.



¿Cómo murió el vocalista de Enigma Norteño?

Según han revelado las autoridades, Ernesto y sus acompañantes iban en una camioneta de alta gama y se dirigían a una pensión para carros en Zapopan, en la que fueron a recoger otro vehículo. Sin embargo, llegando al lugar fueron interceptados por dos hombres armados que iban en una moto. En ese momento, los hombres hicieron varios disparos contra el cantante y sus acompañantes. Esto ocurrió el pasado martes 19 de agosto.

Ernesto Barajas murió en el lugar, al igual que el otro hombre que iba con él que hacía parte de su equipo de trabajo. La otra persona que iba con ellos era la esposa del cantante. Además, una trabajadora del lugar resultó herida. Un testigo ocular anónimo le reveló al medio local STP Noticias que "arribaron al lugar a recoger un vehículo y cuando estaban por abordarlo ingresaron los atacantes, asesinando a los dos. Ya los venían siguiendo, alcanzaron a bajarse de la camioneta y corrieron para la pensión".



"Iba a recoger cuatro vehículos que le mandaron de Sinaloa. Iba en compañía de un integrante de su staff, que a la vez era su compadre y su esposa también. Y venía en camino su hermano también para recoger los cuatro vehículos ahí en la pensión", detalló en una rueda de prensa el vicefiscal ejecutivo en investigación criminal Alfonso Gutiérrez.

El funcionario agregó que "cuando estaban pagando ya el servicio de pensión es cuando llegan dos sujetos y atacan directamente al cantante. Hablamos de que directamente porque es él el que trae más impactos, el acompañante trae al parecer un solo impacto y la empleada que les estaba cobrando en ese momento resultó con una lesión en su pierna".

El día anterior, según reportó el mismo Barajas en sus historias de Instagram, estuvo celebrando el cumpleaños de un amigo. Su última publicación en redes fue el 13 de agosto, acompañado en un video por su hija pequeña, fruto de su matrimonio de más de 12 años, anunciando que al día siguiente saldría su nuevo sencillo llamado 'Hello Kitty'.



¿Qué se sabe sobre los responsables?

Las autoridades mexicanas que están investigando el caso señalaron este jueves 21 de agosto que ya tienen dos posibles líneas de investigación para establecer responsabilidades por el asesinato del cantante de Enigma Norteño y su colaborador. Aunque todavía no hay capturas por el suceso, señalaron que creen que pudo tratarse de un ajuste de cuentas o por el contenido de algunas de sus canciones.

También se supo que el cantante llevaba menos de un año viviendo en Jalisco con su familia, se había mudado, según él mismo había señalado, por los problemas de inseguridad en Sinaloa. Sin embargo, se sabe que el tema de los 'narcocorridos' puede generar ataques a los músicos por mencionar a algunos integrantes de carteles en sus canciones.

El grupo Enigma Norteño era popular por temas como canciones ‘El Deportivo’, ‘Los lujos del R’ y ‘El Güero Bastidas’. En redes sociales se han difundido imágenes de presuntas 'narcomantas' en las que se amenazaba a Ernesto Barajas por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación, específicamente por una presentación en Baja California, México, en el año 2023.

