Estas son las identidades de los 12 policías muertos en ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia

Doce uniformados de la Policía Nacional perdieron la vida este jueves 21 de agosto tras un ataque al helicóptero en el que se movilizaban, en zona rural del municipio de Amalfi, en Antioquia. De acuerdo con el director de la Policía, el mayor general Carlos Fernando Triana, otros cuatro policías resultaron gravemente heridos, además de que se reportó el fallecimiento de dos perros en el hecho.

"Toda nuestra solidaridad con sus respetadas familias, con el compromiso de dar con el paradero de estos criminales, que no son otra cosa que vulgares narcotraficantes. Hemos dispuesto de las máximas capacidades institucionales para identificar y ubicar a los asesinos de nuestros policías y arreciar la ofensiva contra estas estructuras criminales, llámense disidencias, Clan del Golfo o Junta del Narcotráfico", escribió el director de la Policía en X.

El presidente Gustavo Petro le atribuyó este hecho al frente 36 de las disidencias de las Farc. En un video grabado, al parecer, por un campesino de la zona, se observa al helicóptero, aparentemente ya impactado, buscando un

lugar adecuado y despejado para aterrizar. Sin embargo, algunos analistas creen que el piloto no alcanzó a llegar al lugar previsto y cayó.



El director de la Policía explicó que en la zona los enfrentamientos continúan, lo que ha dificultado extraer los cuerpos sin vida y a los policías heridos. "Hay contacto armado con estos grupos criminales están utilizando drones, están utilizando toda esa capacidad delincuencial y demencial. Policías que en este momento están en el sector rural del municipio de Amalfi siendo hostigados en enfrentamiento con diferentes armas (...) Los policías de la patria en un proceso de erradicación que se está adelantando en el departamento de Antioquia son objeto de un atentado terrorista", indicó.

Ellos son los policías muertos en Amalfi, Antioquia

El ataque, según el presidente Gustavo Petro, habría sido ejecutado por las disidencias de las Farc. "Los hechos en Amalfi muestran fehacientemente que el frente 36, como se le denomina allí, cuyo dirigente es un señor alias Barbas, no hace sino cuidar un cultivo de hoja de coca. Está ligado exclusivamente a una economía ilícita que tiene como fin ser la mercancía del narcotráfico.", indicó.

A la zona serán trasladados más refuerzos militares y de la policía en las próximas horas para tomar el control y así evacuar a los fallecidos y a los heridos. En Montería, el comandante de la Policía Metropolitana confirmó que se tiene dispuesto un helicóptero en la brigada 11 del Ejército y en el aeropuerto para recibir, en caso que sean trasladados, a los uniformados. Ahora bien, estas son las víctimas fatales:



My. Carlos Mateus

St. Nicolás Ovalle

Si. José Camacho

Pt. Michael Astaiza

Pt. Jhonatan Jiménez

Pt. Richard Lagos

Pt. Yeison Samboní

Pt. José Valera

Pt. Neyver Vásquez

Pt. Rafael Anaya

Pt. Edwin Zúñiga

Pp. Juan Guzmán

"Hoy Colombia llora la partida de 12 valientes héroes de la patria, policías que entregaron su vida en cumplimiento del deber, tras el cobarde atentado ocurrido en Amalfi, Antioquia. Su entrega y sacrificio son el más alto testimonio de su amor por la Nación y por cada colombiano al que juraron proteger", añadió el ministerio de Defensa.

Este ataque se suma al reportado en Cali, donde un camión bomba explotó cerca a la base aérea Marco Fidel Suárez, causando la muerte de seis civiles y dejando otras 71 personas heridas, cuatro de ellas en estado crítico. Es por eso que Noticias Caracol conoció que el gobierno de Gustavo Petro espera decretar estado de conmoción interior, la cual se habría planteado en el consejo de seguridad que se está llevando a cabo en la capital vallecaucana.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL