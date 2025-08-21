Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Ministro de Defensa afirma que EE.UU. quiere "forzar un cambio de régimen" en Venezuela

Ministro de Defensa afirma que EE.UU. quiere "forzar un cambio de régimen" en Venezuela

El ministro aseguró que Estados Unidos quiere cambiar la constitución de su país.

Por: Laura Camila Ramos
agosto 21, 2025 06:30 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Vladimir Padrino hace fuertes acusaciones hacía EE.UU.
El ministro hizo fuertes acusaciones hacía EE.UU.
Archivo.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó que Estados Unidos quiere "forzar un cambio de régimen" en el país suramericano, según un video publicado este jueves en sus redes sociales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Quieren forzar un cambio de régimen en Venezuela, quieren destruir la Constitución y hacer una nueva (Carta Magna) neoliberal que obedezca a los intereses de los imperios", aseguró Padrino.
Sin embargo, agregó, los militares van a defender a Venezuela "en cada centímetro de su territorio, de su espacio aéreo, de su espacio marítimo".

Este miércoles, el titular de Defensa advirtió a Estados Unidos "que no se atreva a poner una mano aquí en Venezuela", algo que, subrayó, manifestó en representación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

"Que no pongan un pie en territorio venezolano y agredan nuestra soberanía porque no solamente sería Venezuela, sería una agresión contra Latinoamérica toda", expresó el jefe militar.

Padrino indicó que Estados Unidos ha dicho que se "almacenan drogas" en los cuarteles venezolanos, algo que criticó al afirmar que "hasta allá llegó el putrefacto pensamiento y el odio" del secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio.

El pasado 14 de agosto, Rubio advirtió que la Administración de Donald Trump "confrontará" a los carteles del narcotráfico que amenacen la seguridad nacional al traficar con "veneno", y citó el caso del Cartel de los Soles que, dijo, está liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Este jueves, el director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó a Venezuela de colaborar con guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enviar "cantidades récord de cocaína" a los carteles mexicanos que trafican hacia EE.UU.

Estas acusaciones se producen después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurará este martes que Washington está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cerca de Venezuela.

Caracas, por su parte, ha asegurado que las "amenazas" de EE.UU. revelan su "falta de credibilidad" y ponen en riesgo la "paz y estabilidad" de toda la región. Asimismo, defiende que en Venezuela no se producen drogas ni sirve como territorio de tránsito para el narcotráfico.

EFE

