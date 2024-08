Daniel Sancho no tiene patrimonio para pagar indemnización, según abogado de Edwin Arrieta

El chef español Daniel Sancho fue hallado culpable en Tailandia del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. La defensa del español apelará la decisión.

>>> También le puede interesar: Familia de Edwin Arrieta expresó su satisfacción tras la sentencia a Daniel Sancho

A primera hora de este jueves, 29 de agosto de 2024, el chef español Daniel Sancho llegó al tribunal en Koh Samui, Tailandia. A puerta cerrada, el juez lo halló culpable de asesinato premeditado por el crimen del médico colombiano Edwin Arrieta.

Aunque inicialmente fue condenado a la pena de muerte, logró esquivarla, según las autoridades, por su colaboración beneficiosa en relación a su disposición de declarar en todo momento del proceso.

Publicidad

Juan Gonzalo Ospina, abogado del fallecido Edwin Arrieta, aseguró que “la familia Arriera está muy satisfecha con esta resolución judicial. Cree que se ha hecho justicia”.

Por su parte, Bussakorn Kaewleeled, coabogada del fallecido Edwin Arrieta, adujo: “Creemos que se ha hecho justicia para la familia, ya que el sospechoso ha sido condenado a cadena perpetua y debe pagar una indemnización”.

Publicidad

¿De cuánto es la indemnización que debe pagar Daniel Sancho?

La indemnización es de cuatro millones de bahts, lo que equivale a cerca de 480 millones de pesos colombianos.

“Daniel Sancho no tiene patrimonio conocido, no tiene bienes, no tiene cuentas bancarias. Por lo tanto, sabíamos desde el primer momento que cualquier petición económica era una cuestión baladí que tenía que realizarse por si en el futuro Daniel Sancho tuviera mejor fortuna, y más ahora que ha dicho su defensa que está escribiendo un libro y que el mismo puede acabar, inclusive, en un programa de televisión o vendiéndose sus derechos de autor”, complementó Ospina.

El juez, además, halló a Sancho culpable de los otros dos delitos de los que estaba acusado por la Fiscalía: el descuartizamiento y ocultamiento del cadáver, así como el robo de documentación ajena por el pasaporte de la víctima.

A la lectura de la sentencia acudieron los padres del chef español. Su padre, el reconocido actor Rodolfo Sancho, se retiró del lugar sin dar declaraciones.

Publicidad

Daniel Sancho le pidió al juez quedarse en la cárcel de Samui, ubicada al sur de Tailandia, donde se encuentra recluido desde el año pasado. Sin embargo, la ley de ese país no lo permite, por tratarse de una condena de más de 15 años de prisión.

La defensa de Sancho tiene aún dos opciones: apelar la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones y, en último lugar, ante el Tribunal Supremo, un proceso que puede demorarse alrededor de un año.

Publicidad

Sobre la duda de si el chef español puede ser trasladado a su país de origen para cumplir allí su pena, Sancho debería pagar la indemnización para la familia de la víctima y cumplir por lo menos cuatro años de prisión en Tailandia antes de poder solicitar su traslado a España.

>>> También puede leer: Cronología del crimen de Edwin Arrieta