Descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en España deja varios muertos y heridos

Al menos cinco personas han muerto, varias han resultado heridas y un número no precisado permanecen atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ocurrido en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba, al sur de España, informaron a EFE fuentes cercanas a la investigación que se ha abierto.

El accidente se produjo cuando un tren de la empresa Iryo, con dirección a Madrid, descarriló apenas una hora después de haber salido de Málaga e invadió la vía contigua. Por esa misma línea circulaba otro convoy de la estatal Renfe Alvia, que cubría el trayecto Madrid-Huelva, el cual también descarriló tras el impacto.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, tres de las víctimas mortales viajaban en el tren Alvia y dos lo hacían en el convoy de Iryo que se salió de la vía e invadió el carril contiguo.



Un total de 317 personas se desplazaban en el tren de Iryo, según indicaron a EFE fuentes de la propia empresa. Los dos últimos vagones de este convoy fueron los que descarrilaron, y el último de ellos quedó volcado sobre uno de sus lados, según relató el periodista de Radio Nacional de España (RNE) Salvador Jiménez, quien viajaba en ese tren en el momento del accidente.



Los pasajeros han sido evacuados del lugar, aunque por ahora no se conocen más detalles sobre el número ni el estado de los heridos. A través de su cuenta en la red social X, Adif, la entidad estatal responsable de la infraestructura ferroviaria, informó que los servicios de emergencias fueron movilizados hasta el punto de la incidencia.

Por su parte, el servicio de emergencias de la región de Andalucía reportó que numerosas unidades de bomberos, ambulancias y efectivos de la policía se desplazaron al lugar del siniestro para atender la emergencia y apoyar las labores de rescate.

Adif también comunicó que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha sido cortado como consecuencia del accidente.

Entretanto, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España se refirió a la situación y señaló que “la cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas”.

Mientras que la empresa ferroviaria Iryo realizó un comunicado oficial en el que informó lo sucedido y lamentó los hechos. "Iryo lamenta profundamente lo ocurrido y ha activado todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades competentes para la gestión de la situación", dice el comunicado.

La investigación continúa abierta mientras avanzan las labores de atención y rescate en la zona del descarrilamiento.

La última información que llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que… https://t.co/mqewlNBmDf — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 18, 2026

Noticia en desarrollo

