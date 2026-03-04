Hombre le disparó a su esposa tras dar a luz y luego se quitó la vida en un centro médico

Un lamentable hecho se registró en un hospital de Alabama, Estados Unidos, luego de que un hombre disparara contra su esposa momentos después de que ella diera a luz y posteriormente se quitara la vida con la misma arma.



De acuerdo con la información oficial, la Policía de Homewood respondió el domingo 1 de marzo a un reporte de tiroteo en el Centro de Mujeres del Hospital Brookwood. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron sin vida a una paciente del hospital y a un hombre, ambos con heridas de bala. Las autoridades confirmaron que nadie más resultó herido durante el incidente.

Según los reportes divulgados por medios locales como WVTM, las víctimas fueron identificadas como Precious Johnson, de 24 años, y su esposo, Kynath William Terry Jr., de 19. Se informó que el hombre disparó en varias ocasiones contra su esposa poco después de que ella hubiera dado a luz, y luego se apuntó con el arma, muriendo por una herida de bala autoinfligida.

Un informe forense citado por el medio antes mencionado indicó que Johnson acababa de tener un bebé cuando ocurrió el ataque. El hecho se produjo dentro del hospital, un lugar destinado al cuidado y la atención médica, lo que ha intensificado el impacto del caso entre residentes y autoridades.



La Policía de Homewood señaló que, con base en la información preliminar recopilada en la escena, se cree que el episodio corresponde a un homicidio-suicidio. Las investigaciones continúan para esclarecer completamente las circunstancias que rodearon el crimen.



En medio del dolor, la madre de Kynath William Terry Jr. habló con el medio WVTM y aseguró que la pareja atravesaba problemas matrimoniales, aunque manifestó que no sabía que su hijo fuera una persona violenta.

El suceso también provocó pronunciamientos desde el sector hospitalario. Danne Howard, presidente de la Asociación de Hospitales de Alabama, se refirió al hecho en declaraciones recogidas por WBRC.

“Hay algunos lugares en nuestro mundo donde deberíamos sentirnos seguros: en la iglesia, en nuestros hospitales y en nuestros hogares”, afirmó. Y agregó: “Desafortunadamente, ocurren cosas y ya no nos sentimos seguros. Queremos asegurarle al público que nuestros hospitales y profesionales de la salud consideran la seguridad tan importante como brindar atención médica de calidad”.

El Hospital Brookwood, donde ocurrió el tiroteo, es un centro médico que cuenta con un área especializada para la atención de mujeres. La irrupción de la violencia en un espacio destinado a la llegada de una nueva vida ha generado consternación y un debate sobre las condiciones de seguridad en instalaciones de salud.

Las autoridades reiteraron que ninguna otra persona resultó lesionada durante el ataque, lo que evitó que la tragedia tuviera un alcance mayor. Sin embargo, el impacto emocional en pacientes, familiares y personal médico es profundo, especialmente por tratarse de un hecho ocurrido poco después del nacimiento de un bebé.

Hasta el momento se desconoce la situación del menor, pero se sabe que las autoridades están trabajando para esclarecer la situación.

