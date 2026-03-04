En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Ecuador rompe relaciones diplomáticas con Cuba y expulsa al personal diplomático de esa isla

Ecuador rompe relaciones diplomáticas con Cuba y expulsa al personal diplomático de esa isla

Además, el Gobierno de Ecuador, presidido por Daniel Noboa, procedió a retirar a su embajador en La Habana, José María Borja, quien desempeñaba el rol desde 2021.

Por: EFE
Actualizado: 4 de mar, 2026
Editado por: William Moreno Hernández
Daniel Noboa, presidente de Ecuador.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador.
AFP

El Gobierno de Ecuador expulsó este miércoles a todo el personal diplomático de Cuba acreditado en el país andino, incluido a su embajador, Basilio Gutiérrez, y también procedió a retirar a su embajador en La Habana, lo que supone la ruptura de las relaciones diplomáticas con la isla. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador detalló que todo el personal de la misión diplomática de la isla acreditada en Quito ha sido declarada personas no gratas y cuentan con un plazo de 48 horas para abandonar el país.

El Ejecutivo del presidente derechista Daniel Noboa argumentó este anuncio con base en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. A su vez, Noboa dispuso el retorno del embajador ecuatoriano en La Habana, José María Borja, quien desempeñaba el rol desde 2021, con servicio también en Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Dominica.

El decreto se sustenta en lo establecido en el artículo 141 de la Constitución que dispone que el presidente ejerce la función ejecutiva y es jefe de Estado y Gobierno, y menciona que el artículo 147 le habilita para nombrar y remover a los funcionarios públicos.

Estas decisiones por parte de Noboa se producen pocos días antes de que acuda a Estados Unidos para participar en una cumbre de presidentes de países de Latinoamérica con Donald Trump, con quien la Administración ecuatoriana ha estrechado lazos y respaldado en su política exterior, como con la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Así, Noboa abre una nueva crisis diplomática con otro país de Latinoamérica tras tener ya relaciones rotas con Venezuela, México y Nicaragua luego de la captura del exvicepresidente correísta Jorge Glas en un asalto a la Embajada mexicana, cuando este ya había recibido asilo diplomático.

EFE

