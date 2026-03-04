Hombre murió tras ser atropellado y su familia lo supo casi cincuenta años después

Durante casi medio siglo, una familia vivió con la incertidumbre de no saber qué había ocurrido con uno de los suyos. Peter Adams tenía 20 años cuando desapareció en marzo de 1977. Su rastro se perdió en Pensilvania. Lo que nadie imaginaba era que, seis días después, el joven moriría atropellado por un camión en otro estado, a cientos de kilómetros de donde había sido visto por última vez. La verdad salió a la luz casi 50 años después.



El 23 de marzo de 1977, a las 2:00 de la madrugada, un joven fue atropellado y murió tras ser embestido por un camión en la carretera interestatal 95, cerca de Ashland, en Virginia. A pesar de que “tenía un rostro reconocible”, las autoridades no lograron identificarlo. Durante décadas fue conocido como “Ashland John Doe”.

En ese momento, los investigadores determinaron que se trataba de un hombre blanco/caucásico de entre 20 y 25 años. Vestía jeans, una camisa estilo vaquero y una chaqueta vaquera. Medía aproximadamente 1,80 metros y pesaba 65 kilogramos. Las autoridades incluso llegaron a especular que podría haber estado involucrado en una operación de contrabando de marihuana. Sin embargo, ninguna pista permitió ponerle nombre.

El caso permaneció sin resolver durante casi cinco décadas. Fue la Oficina del Médico Forense Jefe de Virginia la que finalmente decidió llevar el expediente ante el Proyecto DNA Doe, una organización dedicada a identificar a personas fallecidas que permanecen como John o Jane Doe mediante genealogía genética.



Los genealogistas investigadores voluntarios comenzaron a trabajar en el caso. Al iniciar la investigación, quedó claro que el hombre no identificado tenía profundas raíces en el condado de Peoria, Illinois, así como ascendencia polaca reciente. De acuerdo con los reportes, el proceso no fue sencillo.



“En este caso, el árbol genealógico era complejo”, explicó el colíder del equipo, Eryk Jan Grzeszkowiak. “Además de lidiar con el colapso del pedigrí, tuvimos que reconstruir árboles genealógicos que se remontan a Polonia, Alemania y Suiza, entre otros países”.

A pesar de esos desafíos, el avance fue rápido y tas poco más de una semana de investigación, el equipo identificó a un matrimonio con vínculos familiares con las coincidencias de ADN del hombre hallado en Ashland. La pareja había tenido seis hijos. Uno de ellos, el mayor, parecía haber desaparecido en la década de 1970.

Los registros indicaban que ese hijo había asistido a la escuela secundaria en los suburbios de Chicago a comienzos de esa década. Después de 1977, no había evidencia de que siguiera con vida. La pista fue entregada a la Oficina del Médico Forense Jefe de Virginia.

Los investigadores descubrieron entonces que Peter Adams había desaparecido el 17 de marzo de 1977, apenas seis días antes del accidente fatal en la I-95. Aunque era originario de Illinois, vivía en Pensilvania cuando se perdió su rastro, “a cientos de millas de distancia” del tramo de carretera en Virginia donde murió.

Pruebas adicionales de ADN, facilitadas por la Policía Estatal de Virginia, confirmaron que el joven atropellado en 1977 era Peter Adams, de 20 años.

Para las autoridades, la identificación marca el cierre de un capítulo que permaneció abierto por casi medio siglo. El capitán Brien Frey, de la Oficina de Campo de Richmond de la Oficina de Investigación Criminal de la Policía Estatal de Virginia, destacó la labor conjunta. Señaló la “fuerte asociación colaborativa entre la Oficina del Médico Forense Jefe, el Proyecto DNA Doe y la familia de la víctima mientras buscaban respuestas en el caso”.

Frey también expresó: “Quiero reconocer la extraordinaria labor investigativa del agente Ed Ryder y los agentes que trabajaron incansablemente a finales de la década de 1970 para identificar a Peter Adams”. Y añadió que, aunque la identificación no fue posible en ese momento, “su diligencia, métodos de investigación y compromiso con este caso fueron encomiables y sentaron las bases para las respuestas que tenemos hoy”.

Además, agradeció al agente especial de Casos Sin Resolver, Jonathan Johnson, “por su continua dedicación y liderazgo para resolver este caso”. Según Frey, “esta colaboración, sumada a los avances en la tecnología del ADN, finalmente ha proporcionado respuestas largamente esperadas en un caso que permaneció sin resolver durante casi 50 años”.

Desde el Proyecto DNA Doe también se pronunciaron. La líder del equipo, Traci Onders, afirmó: “Nos honra que la Oficina del Médico Forense Jefe de Virginia haya acudido al Proyecto ADN Doe para ayudar a descubrir la identidad de Peter”. Y subrayó: “Si bien este caso no estuvo exento de desafíos, pudimos resolver un misterio que ha durado casi medio siglo en cuestión de días gracias al arduo trabajo y la experiencia de nuestro equipo”.

La identificación de Peter Adams no cambia lo ocurrido aquella madrugada de marzo de 1977. Pero sí transforma la incertidumbre en certezas. Después de casi 50 años, una familia que nunca dejó de recordar al mayor de sus seis hijos tiene finalmente una respuesta.

