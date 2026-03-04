Menor denuncia haber sido víctima de agresión sexual en grupo: uno de ellos es su ex pareja

Hay indignación en Brasil por una denuncia de una adolescente, presunta víctima de agresión sexual grupal en la que participaron cinco hombres, uno de ellos es la ex pareja sentimental de la denunciante. Los hechos fueron puestos en conocimiento en la Comisaría de Policía en Copacabana para tal diligencia. El impacto mediático que ha causado este caso volcó la atención de las autoridades para dar con los victimarios, que ya están bajo poder de la justicia.



El caso se remonta al 31 de enero de este año, cuando la joven de 17 años fue citada por su ex pareja sentimental, también menor de edad, a su vivienda para supuestamente reconciliarse. Dentro del apartamento, la menor de edad iba a sostener relaciones con él. Hasta que aparecieron otros cuatro hombres que la sometieron a vejámenes físicos y psicológicos. El examen forense reveló lesiones en la zona genital, los glúteos y la espalda de la joven.



Identidades de los presuntos agresores

Después de que se conociera este caso, la justicia inició la búsqueda de los cuatro individuos, pero ellos mismos se entregaron a las autoridades. Sus nombres son:

Matheus Verissimo Zoel Martins (19 años)

Gabriel Xavier Bertho (19)

Vitor Hugo Simonin (18)

Bruno Felipe dos Santos Allegretti (18)

Menor de edad, nombre desconocido

De hecho, el medio O Globo detalló que otras dos menores de edad denunciaron ser víctimas de estos hombres. Una señaló que fue abusada por Vitor Hugo Simonin en una fiesta de octubre del año pasado. Otra denunciante señaló que dos de los señalados la agredieron sexualmente cuando ella tenía 14 años.



Con esto, ya habría registro de tres hechos similares que encienden las alarmas entre familias, autoridades y demás instituciones encargadas de garantizar la seguridad de los menores de edad. A los cuatro ya se les acusó de haber cometido abuso sexual, con el agravante de que la víctima era menor de edad y que fue privada de su libertad.



Con base en el informe policial final, el Primer Juzgado Especializado en Delitos contra la Niñez y la Adolescencia destacó la violencia empleada y la brutalidad de los actos sexuales cometidos contra la víctima.

Las autoridades en Brasil siguen con los ojos puestos sobre este caso y los responsables. Claudio Castro, gobernador de Río de Janeiro, calificó este hecho como “un crimen bárbaro que ha movilizado a toda la sociedad”.



“El trabajo ágil y técnico de la Policía Civil inició una investigación que rápidamente identifica y sugiere a los autores de esa violencia extrema y muestra que ninguno está por encima de la ley. Nuestro Gobierno está totalmente a disposición para prestar todo el apoyo a la vida y a la familia”, dijo el mandatario.



María Paula Rodríguez Rozo

