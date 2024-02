Diana Trujillo habló de cómo logró convertirse en directora de vuelo de la NASA

Diana Trujillo, la caleña que es un ejemplo e inspiración para muchos, cumple dos semanas como directora de vuelo de la NASA. Gracias a este nuevo cargo, podrá dirigir misiones tripuladas a la Estación Espacial Internacional y hasta la misión Artemis a la Luna.



Trujillo le contó a Noticias Caracol que esta nueva aventura en la NASA “ha sido interesante, todos los días hay algo diferente que hay que hacer. Todos los días hacemos algo espectacular”.

Esta ingeniera aeroespacial caleña superó los sueños con los que llegó a Estados Unidos en 1998. Diana Trujillo reconoció que ser una de los 108 directores de vuelo que ha tenido el centro espacial en toda su historia le da más que satisfacción.

¿Cómo logró ser directora de vuelo de la NASA?

Diana Trujillo no solo necesitó demostrar sus habilidades y conocimientos en los cargos que ha ocupado en las diferentes misiones en la NASA, también tuvo que certificarse. Fue un año y medio intenso lleno de estudio.

“Nos tiraban bastantes problemas para ver cómo yo, directora de vuelo, puedo dirigir al grupo. Cuando te digo bastantes problemas, no te digo 1 o 2, eran como 20, 25, 30 problemas que teníamos que resolver”, narró Trujillo.

Añadió que no solo tuvo que aprender a resolver problemas, sino también saber cómo ser una líder en una crisis.

“A mí me gusta trabajar con el grupo, comandar al grupo a la dirección a la que queremos ir. Adicionalmente, una cosa que me gusta mucho es tener problemas, entender cómo vamos a solucionar el problema, cómo vamos a lidiar con un problema. El hecho de que haya problemas para el astronauta no es bueno, pero para el director sí”, dijo con una carcajada.

Gracias a que su esposo también está en la industria espacial, sus hijos, de 6 y 8 años, sueñan con trabajar en este tipo de escenarios.

Diana Trujillo les envió un mensaje especial a los más pequeños, en especial a las niñas: “No te des por vencida, escribe tu sueño, si tu quieres algo lo puedes hacer. Aprende de las personas que han hecho los trabajos que tú quieres hacer para que así puedas trazar el mapa de lo que quieras”.