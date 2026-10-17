Donald Trump levanta paquete de sanciones a Rusia: presidente de Ucrania reaccionó

Moscú celebró este sábado la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de dejar sin efecto una ley aprobada recientemente por el Congreso que contemplaba un amplio paquete de sanciones contra el sector energético ruso. A dos días de que la norma entrara en vigor, Trump firmó una orden ejecutiva que suspendió las sanciones y los aranceles contemplados en el texto legislativo, conocido por el nombre de su impulsor, el fallecido senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales defensores de Ucrania.

La medida representa un nuevo golpe de la administración Trump para el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien afirmó este sábado que la decisión "premia" al mandatario ruso, Vladímir Putin.

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"En Estados Unidos se tomó lamentablemente la decisión de desestimar por completo la Ley Lindsey Graham, que debía ejercer una presión eficaz sobre Rusia para terminar esta guerra. Esa ley podría haber ayudado enormemente, ¡y todavía puede!", escribió Zelenski en redes sociales.



"Que Estados Unidos prescinda de las sanciones, que se relaje la presión al agresor y se premie financieramente a Putin no sirve más que para animarlo a seguir atacando", agregó.



La legislación aprobada por el Congreso facultaba al mandatario estadounidense para imponer aranceles de hasta el 100 % a los principales compradores de petróleo y gas rusos, incluidos India y China.

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Además, contemplaba medidas contra Putin, otros altos funcionarios rusos, el sector de Defensa y la denominada "flota fantasma" de petroleros utilizada por Moscú para esquivar las sanciones occidentales impuestas tras la invasión de Ucrania iniciada en 2022.

"Tal como está descrito en la sección 4 de esta orden, dejo sin efecto la aplicación de tales sanciones, restricciones y derechos previstos en la Ley Graham", señala la orden firmada por Trump, que justifica la decisión en "los intereses nacionales de Estados Unidos".

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La reacción del Kremlin no se hizo esperar. Kirill Dmitriev, enviado de Putin que en los últimos meses ha participado en contactos directos con representantes estadounidenses como Steve Witkoff y Jared Kushner para abordar el conflicto en Ucrania, elogió la medida.

"La suspensión por parte de la administración Trump de la Ley Graham es un momento importante y realmente histórico", escribió Dmitriev en sus redes sociales.

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La decisión del mandatario republicano llegó después de alcanzar este mes un acuerdo con Putin para que Rusia suministre diésel a los mercados estadounidense y mundial a cambio de un alivio de las sanciones impuestas por Washington.

El anuncio se produce además a pocas semanas de las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos, en medio del creciente malestar de los consumidores por el aumento de los precios de los combustibles, atribuido al conflicto con Irán iniciado en febrero por las fuerzas estadounidenses e israelíes. En esos comicios, Trump se juega el control republicano del Congreso.

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Dmitriev sostuvo que la entrada en vigor de la Ley Graham habría provocado "un serio daño en primer lugar, y ante todo, a la economía de Estados Unidos y a los mercados globales".



Zelenski busca más apoyo en Europa

Desde que Trump y Putin sellaron su acuerdo sobre el suministro de diésel, las relaciones entre Washington y Kiev se han deteriorado rápidamente.

Zelenski cuestionó el pacto, mientras Ucrania retomó los ataques contra refinerías rusas como respuesta al incremento de los bombardeos lanzados por Moscú, especialmente sobre Kiev. Estas acciones han generado molestia en la Casa Blanca.

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Ante el enfriamiento de los vínculos con Estados Unidos, el mandatario ucraniano ha intensificado sus contactos con Europa. Este viernes viajó a Bruselas para solicitar más de 70.000 millones de dólares adicionales con el fin de sostener el esfuerzo bélico de su país en 2027.

"Ucrania ha hecho su pedido. Es demasiado temprano para precisar una cifra", señaló el presidente saliente de Francia, Emmanuel Macron, quien reiteró que los países europeos "no abandonarán" a Kiev.

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La semana también resultó especialmente compleja para Zelenski, que denunció restricciones en el acceso a los servicios satelitales de SpaceX, la compañía de Elon Musk, fundamentales para las capacidades defensivas ucranianas frente a los ataques rusos.

Sin lanzar críticas directas a Washington, el presidente ucraniano aseguró en Bruselas que su equipo mantiene "en conversaciones" con negociadores estadounidenses y que ambas partes podrían reunirse en los próximos días.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS AFP