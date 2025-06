Donald Trump revela que un cese al fuego en Gaza está "cerca": posible acuerdo entre Hamás e Israel

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este viernes 27 de junio en la Casa Blanca que a lo largo de la próxima semana será posible conseguir un alto el fuego en la Franja de Gaza. Conforme con el mandatario, habría optimismo para lograr un acuerdo entre Israel y Hamás, el cual se daría probablemente en los días siguientes.

"Acabo de hablar con algunas de las personas involucradas. La situación que se está dando en Gaza es terrible. Creemos que en la próxima semana lograremos un alto el fuego", dijo en un acto pensado para celebrar la firma en Washington del acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo poniendo fin a tres décadas de combate entre ambos países.

En la reunión estuvieron los ministros de Exteriores de las naciones, Olivier Nduhungirehe y Thérèse Kayikwamba Wagner, que rubricaron el pacto en presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y que posteriormente se reunieron con elpresidente de EE.UU.,Donald Trump. En esta cita, el líder republicano contestó preguntas de los periodistas presentes sobre la situación en Medio Oriente.

Al respecto, el jefe de Estado consideró que se está "cerca" de llegar a ese cese de las hostilidades entre Israel y Hamás: "Estamos trabajando en Gaza y tratando de solucionarlo. Nosotros estamos suministrando mucho dinero y muchos alimentos a esa zona porque tenemos que hacerlo", recalcó.

Trump añadió que aunque "en teoría" su país no está involucrado, en la práctica sí lo está "porque la gente se está muriendo": "Miren a las multitudes que no tienen comida ni nada. Nosotros somos los que llegamos", indicó reprochando a la vez que otros países "no estén ayudando".

Su declaración se produce el mismo día en que el periódico Haaretz documentara cómo soldados israelíes tienen luz verde para disparar a gazatíes desarmados cerca de los puntos de reparto de ayuda. Así se reveló en una investigación del diario que indicó que los soldados, apostados a apenas unos pocos cientos de metros de los puntos de distribución de alimento de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés), recibieron la orden de sus comandantes de disparar contra los palestinos que acuden a por comida.

"Es una zona de matar", aseguró un sodado al medio mencionado, bajo anonimato. "Donde estuve destinado, entre una y cinco personas morían a diario. Los tratan como una fuerza hostil: sin medidas de control de multitudes, sin gases lacrimógenos, solo el disparo de balas con todo lo imaginable: ametralladoras pesadas, lanzagranadas, morteros". Según militares y soldados entrevistados y que sirvieron en estos centros, las fuerzas israelíes disparan contra quienes llegan antes del horario de apertura -a veces miles de personas, otras decenas de miles que caminan de noche durante kilómetros- con la finalidad de impedir que se acerquen antes de tiempo, y de nuevo después del cierre de los centros para dispersarlas.

Tras las afirmaciones, el Estado de Israel rechazó "enérgicamente" este viernes "los viles libelos sangrientos publicados en el periódico Haaretz", según un comunicado conjunto del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y de su ministro de Defensa, Israel Katz. "Estas son mentiras despiadadas diseñadas para desacreditar a las Fuerzas de Defensa, el ejército más moral del mundo", continúa el texto, que una vez más alega que el "enemigo terrorista" se esconde detrás de la población civil "como escudo humano, y opera toda una industria de mentiras para socavar la legitimidad del Estado de Israel".

A estos repartos de alimentos, a cargo de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés), respaldada por EE.UU. e Israel, suelen acudir miles o decenas de miles de padres de familia, con el objetivo de regresar con alimento para sus familias. Para llegar allí, cruzan áreas de combate y deben de caminar varios kilómetros de noche, arriesgando sus vidas.

*Con información de EFE.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

LNQUINTE@CARACOLTV.COM.CO