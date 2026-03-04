Congreso de EE. UU. solicita el testimonio de Bill Gates en relación con el caso de Jeffrey Epstein

El comité del Congreso de Estados Unidos que investiga al financiero fallecido Jeffrey Epstein solicitó formalmente el testimonio de Bill Gates, cofundador de Microsoft, y de Leon Black, cofundador de Apollo Global Management. Ambos multimillonarios fueron citados mediante cartas enviadas por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, con el objetivo de recabar información relevante para la investigación.

"El Comité de Supervisión continúa buscando la verdad para los sobrevivientes y todos los estadounidenses", escribió Comer en su cuenta de la red social X. La solicitud se enmarca en la pesquisa sobre las actividades y contactos de Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales y cuya red de relaciones ha involucrado a varias figuras prominentes del mundo empresarial y financiero. El comité busca esclarecer posibles vínculos y detalles sobre la interacción de Gates y Black con Epstein, ya que ambos aparecen en los archivos difundidos sobre el fallecido delincuente sexual.



Los legisladores han enfatizado la importancia de obtener entrevistas transcritas de los citados, que se suman a otras seis personas llamadas a declarar, como parte de los esfuerzos del Congreso para completar un panorama más amplio sobre las operaciones y redes del financiero caído en desgracia. Un portavoz del comité recordó a la prensa local que la investigación también ha buscado testimonios y documentos relacionados con figuras políticas de alto perfil, incluida la ex primera dama y exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el expresidente Bill Clinton.



Las declaraciones anteriores de Gates y sus actividades asociadas con Epstein han sido objeto de escrutinio público, y los legisladores han tratado de aclarar cualquier vínculo a través de entrevistas y revisión de registros oficiales para entender mejor el alcance de las relaciones entre el pederasta y estos líderes.

La disculpa de Bill Gates con su fundación por lazos con Jeffrey Epstein: se desvincula del delito

El cofundador de Microsoft, se disculpó con el personal de su fundación por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein al admitir que manchó el nombre de la asociación, aunque se desvinculó de los delitos que pesan sobre el fallecido magnate. "Pido disculpas a otras personas que se han visto involucradas en esto por el error que cometí", afirmó Gates, en una reunión pública de su fundación según una grabación a la que accedió The Wall Street Journal. (Lea: Señalamientos contra el expríncipe Andrés en caso Epstein y el delito por el que fue arrestado).

El cofundador dijo que "fue un gran error pasar tiempo con Epstein" y se disculpó por llevar a ejecutivos de la Fundación Gates a reuniones con el delincuente sexual. Gates reconoció haber tenido aventuras con dos mujeres rusas que tuvieron contacto con Epstein pero que, según dijo, no formaban parte de su red de víctimas. "No hice nada ilícito. No vi nada ilícito", confesó.

El cofundador aseguró que las imágenes, publicadas recientemente junto al resto de documentos vinculados con el caso, en las que aparece junto a mujeres cuyos rostros fueron tapados, corresponden a fotos que Epstein le pedía que se tomara con sus asistentas tras las reuniones. "Para que quede claro, nunca pasé tiempo con las víctimas, las mujeres que lo rodeaban", añadió.

El cofundador de Microsoft declaró en una entrevista a Nine News Australia publicada hace unas semanas que conoció a Epstein en 2011 y que cenaron juntos en varias ocasiones, pero negó haber visitado su isla privada en las Islas Vírgenes. En 2013 Epstein se habría enviado a sí mismo unos correos electrónicos en los que daba a entender que Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial y buscando antibióticos para tratarse una enfermedad de transmisión sexual y añadirle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda, sin que se diera cuenta.

Gates negó todas las acusaciones y planteó que quizás el delincuente sexual intentaba atacarle porque esos correos nunca se enviaron. Aun así, reconoció que siguió reuniéndose con él hasta 2014, mucho después de que se declarara culpable de solicitar los servicios sexuales a una menor en 2008 y de que su mujer expresara preocupación por sus lazos. "Sabiendo lo que sé ahora, es cien veces peor, no solo por sus delitos en el pasado, sino porque ahora está claro que su mal comportamiento era continuo", afirmó al personal.

