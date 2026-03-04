En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Asesinan a Walter Jaimes, periodista que había desaparecido en Venezuela

Asesinan a Walter Jaimes, periodista que había desaparecido en Venezuela

Aunque el cuerpo del reportero fue hallado un día después de su desaparición, no fue posible identificarlo de inmediato porque tenía el rostro quemado y golpeado.

Por: EFE
Actualizado: 4 de mar, 2026
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Asesinan a Walter Jaimes, periodista que había desaparecido en Venezuela
Imagen tomada de SNTP

Organizaciones de Venezuela de la prensa denunciaron el asesinato del periodista Walter Jaimes en un sector del estado Mérida (oeste) y exigieron a las autoridades una investigación. (Lea también: Confirman fecha y sitio de encuentro entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro)

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) indicó en X que Jaimes, periodista del municipio Tovar, Mérida, estuvo "desaparecido desde el sábado" pasado y su cuerpo fue localizado el domingo "sin documentación y con el rostro golpeado y quemado, lo que impidió su identificación inmediata". Según el sindicato, el martes 3 de marzo "se confirmó oficialmente que se trata del periodista".

El SNTP condenó este crimen y exigió a las autoridades "una investigación seria, exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos y dar con los responsables".

"Nos solidarizamos con sus familiares, amigos y con el gremio periodístico de Mérida en este momento de profundo dolor", agregó.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) también pidió al Estado esclarecer las circunstancias de su muerte y se solidarizó con familiares y amigos.

La organización Un Mundo Sin Mordaza también se sumó a la exigencia de una investigación sobre el asesinato, el cual, dijo, representa "una herida profunda para la libertad de expresión y la seguridad de quienes ejercen el derecho a informar".

¿Periodistas pueden ejercer en Venezuela sin temor a represalias?

“Estoy completamente seguro de ello”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, en una entrevista. (Lea también: Hijo de Maduro dice que deben garantizar la "hegemonía absoluta" del chavismo en Venezuela)

No obstante, manifestó "los periodistas tienen también que poner de su parte, sin ánimo de ser complacientes ni ser sumisos a la posición de los políticos y (…) que entiendan que si quieren hacer política, se metan a diputados, a gobernadores, a presidentes de la República, pero si van a ser periodistas, que cumplan con su misión”.

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, aseguró recientemente que el país suramericano es el más seguro de América, con "menos de tres delitos por cada 100.000 habitantes".

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co
*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE

