Estados Unidos descarta que esté preparando una acusación contra Delcy Rodríguez

El fiscal general adjunto de EE. UU., Todd Blanche, aseguró que la información difundida que asegura que el Gobierno de Donald Trump prepara una imputación por supuesta corrupción contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, es "falsa". (Lea también: Abogados venezolanos piden a EE. UU. investigar a Maduro por tortura: podría tener cadena perpetua)

La afirmación llega después de que la agencia Reuters, citando cuatro fuentes anónimas, informara que Washington está preparando en secreto una acusación penal contra Rodríguez por supuesto lavado de dinero con la meta de cimentar su influencia sobre la líder chavista, a la que el propio Trump ha alabado varias veces por su labor al frente del país caribeño en los dos últimos meses.

"Completamente falso esto de Reuters. No estoy seguro cómo una información así de falsa acaba siendo publicada", escribió Blanche en un mensaje en X que va acompañado de una captura de pantalla del artículo en cuestión.



Según lo reportado, el Gobierno Trump querría abanderar los cargos para advertir a Rodríguez de que podría acabar procesada si no cumple las exigencias del Ejecutivo del republicano, que ha optado por ella para pilotar la primera fase de transición en Venezuela a raíz de la operación militar del Pentágono que capturó en enero a Nicolás Maduro, que aguarda ahora un juicio federal en Nueva York por conspiración y narcoterrorismo.



Según las fuentes consultadas por la agencia, Delcy Rodríguez ha sido ya informada por Washington. El dossier que supuestamente está preparando el Departamento de Justicia estadounidense se centraría en el presunto lavado de dinero relacionado con la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, entre 2021 y 2025.



¿Habrá elecciones en Venezuela?

Delcy Rodríguez era vicepresidenta y primera en la línea de sucesión. La falta temporal de Maduro le permite asumir el poder por hasta seis meses antes de llamar a elecciones.

La Corte Suprema, sin embargo, calificó la falta de Maduro como "forzada", una figura que no existe en la Constitución y que el chavismo usa como argumento para evitar los plazos.

"¿Habrá elecciones? Claro que habrá elecciones", aseguró el jefe del Parlamento y hermano de la presidenta interina, Jorge Rodríguez, quien subrayó: "En Venezuela siempre hay elecciones".

"Vamos a reforzar todas las instituciones, incluida la del voto" de cara a unas "elecciones de consenso", agregó. (Lea también: Hijo de Maduro dice que deben garantizar la "hegemonía absoluta" del chavismo en Venezuela)

La oposición liderada por la nobel de la Paz, María Corina Machado, asegura que Maduro se robó su última reelección en julio de 2024 y acusa de cómplice al actual Consejo Nacional Electoral.

"Por primera vez en varios años los actores políticos buscan una serie de consensos para que el flujo de la vida política sea más dinámico", añadió el parlamentario. (Lea también: Venezuela anuncia nuevos contratos de venta de petróleo para el mercado de Estados Unidos)

