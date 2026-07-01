El mensaje a los venezolanos de joven que vio morir a su hermano abrazado a ella bajo los escombros

Son muchos los relatos de ciudadanos venezolanos que fueron rescatados milagrosamente de los escombros tras los dos terremotos de 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el pasado 24 de junio. Uno de esos relatos es el de Nathaly Gabriela Pérez, quien contó en Noticias Caracol cómo su hermano murió abrazado a ella, tratándola de proteger.



La sobreviviente narró que, “cuando pasó el terremoto, mi hermano falleció dándome la vida a mí porque él murió abrazado a mí”.

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Agregó Nathaly que “lo que viví fue una tragedia y lo que está pasando ahorita Venezuela”. A pesar de eso, la joven mantiene la esperanza de que “todo va a pasar, la vida pasa, la vida continúa. Que no se mortifiquen porque al menos tienen vida y salud”.

Nathaly ha escuchado el número de muertos en Venezuela tras los terremotos, que asciende a 2.995, y heridos, que suman 11.267, y envió un mensaje a sus connacionales: “Mi testimonio es para que sigan luchando, no se queden atrás, la vida sigue. Como decía mii hermano, ‘con la frente en alto y de esta vamos a salir’”.



Finalmente, Nathaly habló sobre el dolor que vive su mamá tras la pérdida de único hijo varón: “Es una mamá muy guerrera porque, además, me está haciendo mucha fortaleza a mí. Yo sé que ella está derrumbada porque perdió a su bebé y era el único varoncito, pero yo sé que ella está haciendo fuerza para que su hija salga de aquí”.



Delcy Rodríguez decreta luto de 7 días en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional a partir de este miércoles a las 18:00 hora local (22:00 GMT), al cumplirse una semana de los dos terremotos que golpearon el norte del país y dejaron más de 2.000 muertos.



"En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, a partir de las 6:00 pm (22:00 GMT) de hoy", expresó la mandataria en un mensaje difundido a través de Telegram.

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Rodríguez manifestó su solidaridad con las personas afectadas por la tragedia y reiteró el compromiso de su Gobierno de acompañarlas y brindarles protección en este momento de dolor.

"Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos", añadió.

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Asimismo, la presidenta aseguró que mantiene en sus oraciones a los heridos, los desaparecidos —cuyo número aún no ha sido precisado— y a las comunidades impactadas por la emergencia.

Según el balance oficial más reciente, presentado el martes, los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles han dejado 2.995 fallecidos y al menos 10.571 heridos. Los movimientos telúricos afectaron principalmente al estado La Guaira, ubicado cerca de Caracas.

Las autoridades informaron que 80.870 familias han recibido asistencia. En las zonas afectadas operan 3.660 rescatistas internacionales, 148 perros especializados, 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos. Además, 15.467 ciudadanos se han inscrito como voluntarios para participar en las labores de rescate.

De acuerdo con una evaluación satelital preliminar elaborada mediante el Análisis Digital Rápido (Rapida) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los daños en viviendas, vehículos, edificios y establecimientos comerciales ascienden a unos 6.700 millones de dólares.

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En paralelo, un avión procedente de España partió este miércoles hacia Venezuela con alrededor de 50 cooperantes que instalarán un hospital de campaña. La infraestructura estará destinada a reforzar la atención primaria de emergencia, la asistencia psicológica y la realización de procedimientos quirúrgicos y partos.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE