Elecciones Estados Unidos: Trump vs. Harris, ¿quién puntea las encuestas a un día de los comicios?

Este 5 de noviembre de 2024 Estados Unidos vivirá una jornada de elecciones presidenciales, en la cual la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump podrían quedarse con el ambicioso puesto en la Casa Blanca. En la recta final de la pareja carrera, cualquier voto podría ser decisivo.

>>> Le recomendamos: Elecciones Estados Unidos 2024: ¿quién va ganando entre Donald Trump y Kamala Harris?

¿Quién lidera las encuestas?

El New York Times publicó los resultados de la encuestaTimes/ Siena , un sondeo por medio del cual el informativo y la Siena Collage consultaron a 7.879 posibles votantes en los estados en disputa para las elecciones de 2024 del 24 de octubre al 2 de noviembre de 2024.

Publicidad

En los 7 estados decisivos para los comicios electorales, los resultados se dieron así:

Arizona: Trump +4

Georgia: Harris +1

Michigan: Trump +1

Nevada: Harris +3

Carolina del Norte: Harris +3

Pensilvania: Empatados

Wisconsin: Harris +3

Publicidad

"Normalmente, las encuestas finales apuntan hacia un favorito relativamente claro, aunque ese candidato no llegue a ganar. Esta no será una de esas elecciones", destacó el New York Times.

Los sondeos pone a Kamala Harris como la favorita de los votantes jóvenes, negros e hispanos, mientras que Donald Trump lidera entre los blancos sin título universitario. Aunque la encuesta no puede dar un claro ganador, sí pudo vislumbrar los movimientos de las decisiones de quienes asistirán a las urnas.

Intención de voto en Estados Unidos en los 7 estados clave, según la encuesta Times/ Siena. New York Times

"Entre quienes dijeron que lo habían decidido “en los últimos días”, Harris tenía una ventaja de 58-42, incluso 66-34 entre quienes decidieron tarde en el Cinturón del Sol, mientras que Trump ganaba 60-40 entre quienes decidieron tarde en el Norte", detallaron.

Para el NYT, si las votaciones se inclinaran hacia la demócrata, no sería algo difícil de explicar, especialmente porque las dos semanas para la campaña Trump-Vance ha tenido tropiezos importantes, entre ellos, los comentarios de un orador durante un mitin en el Madison Square Garden donde llamó a Puerto Rico "isla de basura".

Publicidad

En su reflexión del sondeo, el informativo expresó que: "En unas elecciones en las que una franja de votantes se debate entre dos candidatos a los que consideran muy débiles, puede ser un gran problema que las noticias los centren sobre todo en los puntos débiles de una de las partes".

Resultados sorprendentes en Nevada

Publicidad

La ventaja de tres puntos de Harris en Nevada es, para los expertos, algo "bastante sorprendente", ya que, de todos los territorios clave, este estado ha producido los peores resultados de las encuestas Times/ Siena para los demócratas.

"La encuesta del Times/Siena refleja la ventaja republicana en el voto anticipado. En la encuesta del Times/Siena en Nevada, los republicanos tienen una ventaja de dos puntos en el registro por partidos entre los votantes anticipados, pero los votantes anticipados en general dicen que apoyan a Harris por cinco puntos, ya que ella tiene una amplia ventaja entre los votantes no afiliados que votan anticipadamente", explicaron.

Enfáticos, dijeron que pese a que las encuestas pueden subestimar de nuevo a Trump, al final no hay garantías frente a quién saldrá victorioso.

Kamala Harris y Donald Trump AFP

Publicidad

>>> Puede interesarle:En medio de elecciones en Estados Unidos, refuerzan seguridad en puestos de votación