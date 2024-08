Esposa de Freddy Superlano exige al régimen Maduro entregar una "fe de vida" del opositor

Este martes 6 de agosto de 2024 se cumple una semana desde que el vocero antichavista Freddy Superlano fue detenido. Su situación judicial permanece en vilo, pues su familia asegura que, durante estos días privado de la libertad, al político de la oposición le han negado verla e, incluso, ha llegado a ser torturado.

>>> Le recomendamos: En medio de protestas en Venezuela, que dejan 23 muertos, han detenido a 91 adolescentes

En entrevista con Noticias Caracol Ahora, Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, dijo que ha intentado ver a su esposo detenido, pero las autoridades no le han concedido el permiso. Pese a esto, las fuerzas policiales le han asegurado que el exdiputado se encuentra bien.

"Eso para mí no es garantía de nada. No me dejan entrar. Yo sigo exigiendo una fe de vida, con tantos rumores que hay, es motivo de preocupación para nosotros como familia", expresó la venezolana, quien dijo que algunos de cotilleos que le han llegado tienen que ver con que Freddy Superlano estaría siendo torturado para que declare en contra de María Corina Machado y Edmundo González.

Publicidad

Esto ha sido una de las principales preocupaciones de la familia del antichavista, puesto que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, había dicho que Superlano "estaba cooperando".

"Mi esposo no ha tenido acceso a un abogado, a la defensa privada, no sabemos bajo qué condiciones han sido esos interrogatorios o esa cooperación de las que ellos hablan abiertamente en televisión", señaló.

Publicidad

>>> Puede interesarle: Esposa de Freddy Superlano denuncia que el régimen de Maduro lo está torturando

Hijas de Freddy Superlano quieren que "Maduro les devuelva a su papi"

Además de las implicaciones políticas que ha tenido la detención de Freddy Superlano, Silva enfatiza en que esto ha resquebrajado a su familia, especialmente a sus hijas de 3 y 6 años, quienes le piden al presidente Nicolás Maduro que "les devuelva a su papi".

Aunque ha tenido el apoyo de los opositores, sabe que la situación en el país no está fácil y, como ella, muchos están sufriendo por las detenciones a sus seres queridos.

"Mi esposo no ha cometido ningún delito. Es una incertidumbre lo que siempre nos invade. Hasta hoy es que me confirman que ahí lo tienen y a seguir exigiendo una fe de vida de mi esposo", enfatizó la venezolana, quien aseveró que sobre él no habían emitido alguna clase de orden de captura.