Esposa de Juan Izquierdo publicó desgarrador mensaje tras cuatro meses de su muerte: "Es injusto"

Cuatro meses después del fallecimiento de Juan Izquierdo , futbolista del Nacional de Uruguay, su esposa Selena le dedicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales.

En la publicación, Selena dejó un doloroso mensaje en el que recuerda con amor y tristeza la partida de su “gran amor”. Además, hace hincapié en cuánto lo extrañan no solo ella, sino también sus hijos y su familia.

(Lea también: ¿Qué es una arritmia cardíaca, afección que padecía el futbolista Juan Izquierdo?)

“Hoy, cuatro meses sin vos. Sin duda que duele igual y hasta más que el primer día. Mi corazón no entiende que ya no vas a volver, que no vas a ver a nuestros niños crecer, que ese día partiste al aeropuerto, nos diste un besito a cada uno y fue nuestro último beso”, escribió.

Publicidad

Asimismo, aseguró que, si pudiera cambiar las cosas, lo haría. “Ojalá nunca hubieras jugado ese partido, ojalá yo no hubiera adelantado mi parto para que viajaras. Y, aunque nadie sabe si hubiera pasado igual o no, es inevitable para mí darles mil vueltas a las cosas y querer cambiar todo, Juanma”.

Selena también lamentó que su esposo no pudiera ver crecer a sus hijos ni vivir los momentos que tanto disfrutaban juntos. “Te cambio tu lugar por el mío. Vos mereces estar acá. Ver nuestros hijos, reír, jugar un partido, hacerles un asado a tus viejos...Vos amabas esta vida, y es tan injusto cómo te fue arrebatada”, expresó.

Publicidad

De la misma manera, enfatizó que siempre será su gran amor, su guerrero y que lo único que “deseo es que, estés donde estés, estés en paz y sepas que te amo hoy, mañana y siempre. Hasta que nos volvamos a reeencontrar”.

La publicación de Selena, esposa de Juan Izquierdo, cuatro meses después de del fallecimiento del futbolista. Redes sociales

(Lea también: Esposa de Juan Izquierdo publica doloroso mensaje: “Sé que anhelabas estar con nosotros”)

¿Qué pasó con Juan Izquierdo?

El 27 de agosto de este año, falleció el jugador Juan Izquierdo, de 27 años, en la ciudad brasileña de São Paulo, donde se encontraba internado en un centro de cuidados intensivos debido a un cuadro neurológico crítico.

Cinco días después de sufrir una arritmia durante un partido de la Copa Libertadores, fue trasladado al Hospital Israelita Albert Einstein en la capital paulista. Desde entonces, los médicos lo mantuvieron sedado y con respiración mecánica.

Publicidad

Según el boletín médico difundido, Izquierdo había mostrado “una progresión de la afectación cerebral y un aumento de la presión intracraneal". Un día después su estado de salud empeoró y sufrió un “cuadro neurológico crítico".

Una semana antes del fallecimiento del futbolista iba a ser padre por segunda vez. Redes sociales - AFP

Este hecho conmocionó al mundo del fútbol, que desde que se dio a conocer la noticia de su fallecimiento, diversos equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, PSG, River Plate o Boca Juniors recordaron a Izquierdo.

Publicidad

(Lea también: Futbolista Juan Izquierdo murió una semana después de convertirse nuevamente en padre)

Se había convertido en padre por segunda vez

Una semana antes del fallecimiento del futbolista, su esposa Selena había dado a luz al segundo hijo de la pareja. Antes de la confirmación de la muerte, ella escribió en redes sociales: "En casa lo espera su hijita de dos años y su hijito de ocho días. Él tiene mucho por vivir. Por favor, recen por él".

La muerte de Juan Izquierdo dejó un profundo dolor en el fútbol. Su talento en el campo y su espíritu competitivo lo convirtieron en un jugador admirado y querido por muchos. Su partida no solo afectó a su familia y amigos cercanos, sino también a sus compañeros de equipo, aficionados y a toda la comunidad futbolística que lo vio crecer y brillar.