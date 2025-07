Este era Dan Rivera, el hombre que custodiaba a la verdadera muñeca Anabelle

Dan Rivera no fue solo un investigador del mundo paranormal. Para miles de personas alrededor del mundo, fue una figura cercana, apasionada y profundamente respetada por su trabajo como custodio de uno de los objetos más temidos de la cultura popular: la muñeca Annabelle.

Veterano del ejército de Estados Unidos, Rivera encontró en lo sobrenatural una vocación inesperada pero poderosa. Tras dejar la vida militar, se integró a la New England Society for Psychic Research (NESPR), la organización fundada por los legendarios demonólogos Ed y Lorraine Warren, donde se formó directamente con Lorraine en técnicas de protección espiritual y manejo de objetos cargados de energía.

Durante años, Rivera se convirtió en una de las caras visibles del museo Warren, y fue el encargado de custodiar y trasladar algunos de sus objetos más emblemáticos, entre ellos Annabelle, la muñeca de trapo que inspiró una exitosa saga de películas y que, según relatos, ha estado involucrada en diversos sucesos paranormales.

Más allá del mito, Dan dedicó su vida a desmitificar el miedo y a enseñar el respeto por lo desconocido. Participó en programas como Most Haunted Places (Travel Channel) y 28 Days Haunted (Netflix), y acumuló una amplia comunidad de seguidores en redes sociales, donde compartía contenido educativo y experiencias sobre sus investigaciones.



Su inesperada muerte

El pasado 13 de julio de 2025, Rivera fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel en Pensilvania, donde participaba en la gira Devils on the Run, un recorrido por varias ciudades estadounidenses que mostraba los objetos más representativos del museo Warren. Según los reportes iniciales, tenía 54 años y, aunque se intentó realizar maniobras de reanimación, no fue posible salvarle la vida. Hasta ahora, no se ha determinado oficialmente la causa de su fallecimiento.

Aunque no hay pruebas que relacionen su muerte con elementos paranormales, su cercanía a objetos como Annabelle generó especulaciones y teorías entre sus seguidores. En redes sociales, muchos usuarios expresaron su tristeza y respeto, pero también compartieron su inquietud por las coincidencias.

La NESPR publicó un comunicado reconociendo el impacto de Rivera en la comunidad:

“Dan creía profundamente en su labor. Su amabilidad, su compromiso con la educación sobre lo paranormal y su pasión lo convirtieron en alguien querido y respetado. Estamos profundamente tristes por su partida”. También lo recordó con cariño la investigadora Mary Jo Chudley, de Penn Paranormal, quien lo definió como “una leyenda con un corazón enorme”.

Dan Rivera supo acercar lo sobrenatural al público desde la prudencia, la experiencia y el respeto. Su legado seguirá vivo en quienes lo conocieron, lo escucharon o aprendieron con él a mirar con otros ojos aquello que no siempre se puede explicar.

