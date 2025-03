Este es el país más difícil de invadir en el mundo en 2025: no es ni Estados Unidos ni China

En el centro de Europa, rodeado por grandes potencias y disputas territoriales, hay un país que ha logrado mantenerse al margen de los conflictos más graves que han sacudido al continente. Se trata de Suiza, una nación que es conocida mundialmente por su neutralidad desde hace más de dos siglos.

Y es que, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios Internacionales, el concepto de neutralidad permanente para Suiza tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando el Congreso de Viena de 1815, tras las Guerras Napoleónicas, estableció que la Confederación Helvética debía ser neutral para garantizar la estabilidad en Europa. Pero, ¿qué es lo que hace que un país tan pequeño, en una de las regiones más conflictivas del continente, sea tan difícil de conquistar? Acá la razón.

Suiza, el país más difícil de invadir en el mundo

Según lo explicado en un video de Geo Glance que se volvió viral en la red social de TikTok, la respuesta radica principalmente en la geografía de Suiza, pues este país se encuentra rodeado de montañas, como por los Alpes, que forma una barrera natural casi impenetrable. Estas montañas, además de dificultar el paso de grandes ejércitos, también tiene un territorio lleno de laberintos escarpados que son difíciles de recorrer; en ese sentido, cualquier intento de avance por tierra sería lento y vulnerable.

Bandera de Suiza (c) HADI ZAHER/Getty Images

Suiza invirtió históricamente en un sistema de defensa altamente efectivo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el país construyó una serie de búnkeres, túneles y fortificaciones subterráneas en lo más profundo de los Alpes, estos se volvieron casi imposibles de detectar y de destruir, por lo que el país diseñó también toda una infraestructura para que, en caso de invasión, puentes y carreteras clave pudieran ser destruidos de inmediato, bloqueando el acceso a las fuerzas invasoras.

Publicidad

Y la razón más importante es que Suiza ha adoptado una postura de neutralidad durante los conflictos más importantes del siglo XX, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto no garantiza que el país nunca sea atacado, pero la neutralidad sí le ha permitido mantener una relación diplomática con la mayoría de los países del mundo, lo que, en términos prácticos, disminuye las probabilidades de que cualquier nación decida invadir.

El video explica que, aunque la nación es difícil de conquistar por estos motivos, no significa que sea imposible. A pesar de esta neutralidad, Suiza mantiene un ejército bien entrenado y preparado. También ha construido una red de refugios y fortificaciones, tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la actualidad, para garantizar la seguridad de su población.



¿Dónde queda Suiza?

Suiza está ubicada en el centro de Europa, rodeada por varios países. Limita al norte con Alemania, al este con Austria y Liechtenstein, al sur con Italia, y al oeste con Francia. Es un país sin salida al mar, pero su territorio está dominado por los Alpes, una cadena montañosa que cubre gran parte del sur del país.

Publicidad

¿Por qué Suiza es considerada cómo neutra?



De acuerdo con la BBC, Suiza es considerado un país neutral debido a su política exterior que se caracteriza por la no intervención en conflictos bélicos internacionales. Esta neutralidad ha sido una de las características fundamentales de Suiza durante más de dos siglos y se ha consolidado tanto en su Constitución como en tratados internacionales.

FOTO: wirestock

La neutralidad suiza no significa que el país no mantenga un ejército o que esté desprotegido, sino que se abstiene de participar en guerras entre otros países y no se alinea con bloques militares o alianzas. La neutralidad fue consagrada en su Constitución y ratificada por el derecho internacional, particularmente en la Convención de La Haya de 1907, que establece las normas para la neutralidad en tiempos de guerra.

Suiza se comprometió a no participar en conflictos bélicos, no proporcionar ayuda militar, ni formar alianzas militares con otros países. Esto significa que Suiza no toma partido en conflictos y no proporciona apoyo militar a ninguna de las partes en guerra. A pesar de esto, mantiene su derecho a la autodefensa en caso de ser atacada.

Es por eso que, el país ha usado su neutralidad como una herramienta de diplomacia, actuando como mediadora en conflictos internacionales. Por ejemplo, Ginebra ha sido una de las sedes de negociaciones de paz, como lo fue en el caso de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Además, sedes de organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Cruz Roja también están en Suiza.