El último mensaje que la Barbie narco chilena dejó a su novio criminal: "Amor del bueno"

La muerte de la Barbie narco chilena, cuyo nombre real era Karen Soto, ha causado gran revuelo en ese país y a nivel internacional. La mujer de 41 años protagonizó un accidente de tránsito junto a sus hijos de 18 y 4 años. En 2019, la mujer fue capturada junto a su pareja por liderar una banda de narcotráfico que operaba en el sur de Chile.

Según las autoridades, Karen Soto fue capturada junto a Héctor Mancilla, conocido como 'El Cocho', el líder de la dichosa banda y su novio. De hecho, la última publicación de la mujer en su cuenta de Facebook fue una dedicatoria a ese hombre, demostrando que a pesar de sus respectivas capturas, seguían juntos.



La última publicación de la Barbie narco chilena

A inicios de este año se registró la última actividad de Karen en su cuenta de Facebook, la cual fue un emotivo mensaje dedicado a su pareja y a sus dos hijos. En el post, con fecha del 19 de enero, la mujer expresaba un profundo amor y esperanza hacia el futuro.

"Amor del bueno, mi aliento y mi refugio", escribió Karen, dejando ver una faceta personal y familiar poco conocida. Continuó con una sentida dedicatoria a su pareja: "Aliento porque sin ti no respiro y muero, no sobreviviría. Mi refugio porque solo contigo encuentro mi seguridad".

En el mismo texto, Soto manifestaba su compromiso y admiración con 'el Chocho': "Gracias por hacerme tu mujer, juré hacerte feliz por el resto de tus días. Eres el hombre perfecto y nuestro cuento lo escribimos nosotros y tendremos el final que tanto deseamos".

La Barbie narco también hizo alusión a una "tormenta" que, según sus palabras, estaba a punto de terminar, y destacó la valentía de su pareja: "Admiro tu valentía. Si hay una persona valiente eres tú, no necesitas de mi apoyo porque tienes garra, pero yo sí necesito de ti porque, como dices tú, yo soy un huevito en la nada, me quiebro".

La publicación concluía con un mensaje de optimismo y unidad familiar: "Seamos felices por siempre, amor de mi vida, junto a nuestra familia que ahora la conformamos de ocho. Vamos por un futuro de puro amor y felicidad juntos. Dios con nosotros".



¿Cómo murió la Barbie narco chilena?

La llamada Barbie narco chilena, Karen Soto, falleció en un trágico accidente de tránsito en la madrugada del pasado miércoles en la localidad de Frutillar. El siniestro, que también cobró la vida de sus dos hijos, ha generado conmoción y ha sido calificado como un evento de alto riesgo por las autoridades chilenas.

Según los informes de las autoridades, el fatal suceso ocurrió alrededor de las 3:00 a. m. en la Ruta V-200. El vehículo en el que se movilizaba Soto, de 41 años, impactó de frente contra otro automóvil.

Karen Soto murió de forma instantánea en el lugar. Sus dos hijos, gravemente heridos, fueron trasladados a un centro médico, donde lamentablemente fallecieron poco después a causa de la gravedad de sus lesiones. Los dos ocupantes del otro vehículo, por su parte, sobrevivieron sin heridas fatales, un hecho que las autoridades atribuyen al uso del cinturón de seguridad.

La hipótesis principal que manejan los investigadores es que Soto habría invadido el carril contrario, aunque aún se esperan los resultados de las pericias y los análisis toxicológicos para confirmar las causas exactas del accidente.

