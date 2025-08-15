Última publicación de Kseniya Alexandrova, Miss Rusia que murió, fue un día antes del accidente

El mundo está conmocionado con la muerte de Kseniya Alexandrova, Miss Rusia 2017, una joven modelo de 30 años que murió tras sufrir un accidente de tránsito y durar más de un mes internada. En redes sociales, no solo conmueven los mensajes de sus seres queridos, también ver las últimas publicaciones de la famosa, entre ellas las fotos de su boda que fue tan solo cuatro meses atrás.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La mujer que representó a Rusia en Miss Universo 2017 murió luego de un accidente de tránsito el pasado 5 de julio, cuando se movilizaba en un carro con su esposo. La organización de Miss Universo informó al mundo sobre su deceso y en Colombia, Laura Barjum, Señorita Colombia que estuvo en ese mismo año en el certamen de belleza internacional, se pronunció con un emotivo mensaje por el fallecimiento de su amiga.



¿Cuál fue la última publicación de Kseniya Alexandrova?

En su cuenta oficial de Instagram, Kseniya tenía más de 76 millones de seguidores, pero ahora más de esos millones llegan a los comentarios de sus últimas publicaciones lamentando su fallecimiento. Su última foto publicada la muestra de perfil, con su cabello largo y suelto a blanco y negro. En la descripción, la modelo reflexionaba sobre los hombres.

"¿Qué quieren los hombres? Desde mi práctica terapéutica y mi experiencia personal, los hombres quieren dos cosas más: La primera es hacer que se noten sus esfuerzos.

Trabaja duro, se le ocurrió una cita, dio un poco de algo, hizo una broma divertida... Todo esto, todo lo que hace, no debería pasar desapercibido. Dale una sonrisa, un abrazo, un beso y asegúrate de decirle que TE APRECIAN. El segundo es la máxima previsibilidad y claridad. Asegúrate de que un hombre no tenga que adivinar de qué es culpable, qué hizo mal y qué pasa con tu estado de ánimo ahora. Si no te gusta algo, dilo con calma. Si no entiendes, pregunta. Si quieres algo, habla con él, no esperes a que la gente adivine. ¿Qué opinas? ¿Cuánto estás de acuerdo con tus observaciones?", escribió.

Publicidad

La publicación fue realizada el 4 de julio, justo un día antes del trágico accidente que la dejó gravemente herida y que le causó la muerte semanas más tarde. Además de esa, una de sus publicaciones fijadas en su muro son las fotos de su boda, llevada a cabo en marzo de este año. "Nunca pensé que un evento pudiera sonar dentro por tanto tiempo.

Recuerdo cada segundo y parece que todavía estoy experimentando el torbellino de emociones. Hubo tanto amor, alegría y sentimientos sinceros en este día que el corazón sigue lleno de ellos", señaló.



Esposo de Miss Rusia fallecida da detalles del accidente que sufrieron

Medios rusos e internacionales han revelado que la famosa falleció luego de estar internada varias semanas tras sufrir un accidente de tránsito. Según se sabe, el pasado 5 de julio Kseniya Alexandrova se movilizaba junto a su esposo en un vehículo por una carretera de la región de Tver, al oeste de Rusia, cuando un alce se les cruzó en el camino.

El conductor no puedo evitar el impacto y ambos sufrieron heridas en la cabeza. Los servicios de rescate llegaron al lugar 15 minutos más tarde y los atendieron, la modelo tenía una "lesión craneoencefálica abierta". Según el diario The Sun, Kseniya Alexandrova hospital de Rzhev y más tarde trasladada al Instituto Sklifosovsky en Moscú, debido a la gravedad de su estado.

Publicidad

Ilya, esposo de Kseniya, señaló que en el momento del accidente no tuvo "tiempo de hacer nada", además que también resultó herido, aunque no tan grave como ella. Señaló que los primeros días su esposa "estuvo en coma profundo, luego entró en un estado de estupor, y un buen día recuperó por completo la consciencia. No podía hablar porque estaba conectada a un respirador, pero estaba totalmente lúcida".

Cuando todo parecía que iba a mejorar, la modelo fue sometida a una segunda cirugía y su salud empeoró. "Le diagnosticaron meningitis, la cual se convirtió en una enfermedad inflamatoria cerebral más grave. Los análisis comenzaron a empeorar y llegó una sepsis sanguínea". Finalmente, la mujer falleció. "Consiguieron reanimarla una vez… pero, al día siguiente, Sklifosovsky murió; no pudieron revivirla", concluyó el viudo.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL