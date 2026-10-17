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Noticias Caracol  / MUNDO  / Manifestaciones de estudiantes en Francia dejan ya 400 personas detenidas

Manifestaciones de estudiantes en Francia dejan ya 400 personas detenidas

Los organizadores de las protestas aseguraron que la participación en las movilizaciones alcanzó los 800.000 manifestantes.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Manifestaciones de estudiantes en Francia dejan ya 400 personas detenidas:
Protestas en Francia -
AFP

Las fuerzas de seguridad informaron este sábado la captura de 400 personas por hechos de violencia registrados durante una jornada de protestas sociales en Francia, marcada por una participación masiva que superó ampliamente las previsiones de las autoridades.

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Durante una rueda de prensa ofrecida a las 20:00 horas (18:00 GMT), el ministro del Interior, Laurent Núñez, señaló que la cifra de detenidos era aún provisional y calculó que unas 550.000 personas se movilizaron en todo el país. Hasta el viernes, las estimaciones oficiales contemplaban un máximo de 150.000 asistentes.

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Por su parte, los organizadores aseguraron que la participación alcanzó los 800.000 manifestantes.

Núñez subrayó que "la inmensa mayoría" de los arrestados son adultos, lo que, a su juicio, demuestra que estas protestas no pueden compararse con el movimiento estudiantil que ha tenido lugar en las últimas semanas. Asimismo, afirmó que detrás de los disturbios observados en distintas ciudades actuaron "varios miles de alborotadores", entre ellos grupos de ultraizquierda y "delincuentes oportunistas".

El ministro indicó que estos grupos "extremadamente violentos" mostraron "una voluntad manifiesta" de atacar edificios públicos, incluidas prefecturas y alcaldías como las de Marsella y Limoges, donde se registró un incendio. También resultó afectada la oficina de turismo de Lyon, alcanzada por las llamas.

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Según añadió, otro de los principales blancos de los "delincuentes oportunistas" fueron los establecimientos comerciales, saqueados especialmente en París y Marsella, así como en ciudades como Estrasburgo, Ruán, Nantes, Rennes, Toulouse y Valence.

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Núñez vinculó estos hechos violentos con algunas de las organizaciones convocantes de las manifestaciones, en particular con "un cierto número de formaciones de extrema izquierda" que, según afirmó, habían realizado "claramente un llamamiento a la revuelta" e "incitaciones a la violencia".

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También criticó al líder de la izquierda radical y candidato a las elecciones presidenciales de la próxima primavera, Jean‑Luc Mélenchon, quien había calificado de "aberrante" la actuación de las fuerzas del orden y consideró que había "abierto la puerta al caos".

En respuesta, el ministro rechazó las acusaciones de Mélenchon y de otros parlamentarios de La Francia Insumisa (LFI), e insistió en que "sin las fuerzas de seguridad interior, no habría habido" manifestaciones.

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Finalmente, aseguró que en los próximos días, y bajo la dirección de la Fiscalía, "habrá otras detenciones" gracias al análisis de las imágenes recopiladas durante la jornada.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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