Expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia que se entregará ante la justicia

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se presentará el próximo miércoles 18 de junio ante la justicia para empezar a cumplir la pena de seis años de prisión a la que fue condenada por corrupción, informó este viernes 13 de junio la dirigente izquierdista.

Fernández, presidenta del Partido Justicialista y principal opositora al gobierno de Javier Milei, ha pedido cumplir la pena en prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años.

La Corte Suprema de Argentina confirmó el pasado martes una condena de 2022 por corrupción por el pago de sobreprecios y adjudicaciones de contratos para obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur) entre 2003 y 2015, durante sus dos mandatos de Gobierno y el de su esposo y antecesor, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007). La expresidenta, que había anunciado su candidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires, fue además inhabilitada políticamente de por vida.

Fernández expresó este viernes que no eludirá órdenes judiciales, "por eso el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py (sede de los tribunales en Buenos Aires) para estar a derecho como siempre lo he hecho", afirmó en sus redes sociales. Se trata del último día del plazo fijado por la justicia.

La razón de la expresidenta argentina para cumplir la pena en su casa

La dos veces presidenta (2007-2015) solicitó al tribunal cumplir su condena en prisión domiciliaria en su casa del barrio de Constitución, a escasos minutos del Congreso Nacional, en la capital argentina. El tribunal aún debe decidir si lo autoriza, solicita otro domicilio de detención o la envía a prisión.

La ley argentina establece que los mayores de 70 años, excepto los condenados por delitos de lesa humanidad, pueden solicitar prisión domiciliaria, pero el beneficio queda a discreción del juez de la causa.

"No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal", argumentó la exfuncionaria este viernes.

Las manifestaciones a favor de Cristina Fernández continúan en Argentina - AFP

Recordó que cuenta con custodia personal "de por vida" por su condición de expresidenta. "Es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura", dijo.

En 2022, cuando Cristina Fernández era vicepresidenta, un sujeto se coló entre un grupo de simpatizantes que la saludaban frente a su casa y le disparó a la cabeza a corta distancia, pero las balas no salieron. "El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. 'La bala no salió' por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios", manifestó este viernes.

El atacante y otros involucrados están siendo juzgados, pero la expresidenta denuncia que la justicia "no ha querido avanzar respecto a los autores intelectuales y los apoyos económicos". Acusa de parcialidad a los fiscales y a varios de los jueces de la causa, y la oposición considera su condena una proscripción.

Los tres jueces de la Corte Suprema "son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por encima de ellos", denunció Cristina Fernández frente a una multitud en Buenos Aires tras la condena.

Varios dirigentes peronistas reclamaron que Fernández sea tratada "con decoro" y que la Justicia no haga un "show de degradación", al negarle el beneficio de la prisión domiciliaria.

mientras tanto, Argentina tuvo el jueves otra jornada marcada por movilizaciones y cortes de tránsito en algunas de las principales arterias de acceso a la ciudad, en contra de la decisión judicial. Además, un grupo de miembros de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas realizaron un acampe frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia.

