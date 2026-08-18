Fotos | Casa en Venezuela colapsó tras lluvias y terremoto de 4,0 que tuvo como epicentro La Guaira

Un nuevo terremoto de magnitud 4,0 se registró en la madrugada de este 18 de agosto. El movimiento telúrico, además de generar preocupación entre los habitantes, provocó una emergencia tras el colapso parcial de una vivienda en el municipio Libertador, en Caracas.

De acuerdo con el reporte del comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, el General Pablo Antonio Palacios Salazar, la emergencia fue atendida “sin lesionados ni pérdidas humanas que lamentar”. Según informó el medio Venevisión, el inmueble se encontraba desocupado en el momento de la emergencia.

En imágenes se observa parte de la estructura que habría colapsado, mientras las autoridades adelantan las labores correspondientes. El epicentro del terremoto se ubicó en el estado costero de La Guaira, a aproximadamente media hora de Caracas.



Un terremoto de magnitud 4,0 se registró este martes a las 3:07 de la madrugada, hora local (2:07 a. m. en Colombia), en el estado costero de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el doble temblor del pasado 24 de junio en Venezuela. Hasta el momento, no se habían reportado “afectaciones de ningún tipo”, informó la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, a través de Telegram.



El epicentro del movimiento telúrico fue localizado a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira, a una profundidad de 10 kilómetros, según publicó en X la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

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La Guaira aún enfrenta las consecuencias de los terremotos de junio

La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio, que alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5. En el lugar aún continúan las labores de remoción de escombros.

Según un informe difundido este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de fallecidos a causa de esos terremotos ascendió a 6.438, después de que las autoridades sumaran 137 fallecimientos frente al reporte de la semana anterior.

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Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, indicó que 86.358 personas han sido atendidas en hospitales tras el desastre. Además, cifró en 335 las viviendas entregadas a los afectados y en 59.109 las evaluadas por las autoridades.

De ese último grupo, 34.680 viviendas fueron catalogadas como habitables, 13.733 quedaron con restricciones y 10.696 fueron clasificadas como de “alto riesgo”.

#EnFotos| El temblor de magnitud 4.0 registrado en la madrugada de este martes #18Ago provocó el colapso de una vivienda en el barrio Los Hermanos de Carapita, en Caracas.



Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas ni lesionados, ya que la estructura estaba sin ocupantes.… pic.twitter.com/nwwU2npNCf — El Universal (@ElUniversal) August 18, 2026

Lluvias también afectan a Caracas

La situación de emergencia en la capital venezolana también se ha visto marcada por las fuertes lluvias registradas durante los últimos días. Las precipitaciones provocaron la muerte de tres personas, entre ellas dos adolescentes, además de inundaciones que arrastraron vehículos, según informaron las autoridades el domingo.

El fenómeno estuvo relacionado con el paso de la onda tropical número 37 por el norte de Venezuela, que durante la noche del sábado generó lluvias torrenciales y descargas eléctricas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

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La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó que todas las parroquias de la ciudad resultaron afectadas por las intensas lluvias.

“Aquí nos encontramos en Caracas desde el primer momento de esta afectación de las lluvias en el día de ayer, en esta onda tropical que pasó y nos afectó en todas las parroquias de Caracas”, indicó Meléndez en un video publicado en su cuenta de X.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co