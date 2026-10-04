Elecciones Brasil: ¿De cuánto fue la diferencia entre Lula Da Silva y Bolsonaro en primera vuelta?

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro se enfrentarán en una segunda vuelta presidencial el próximo 25 de octubre, según los resultados oficiales de las elecciones celebradas este domingo, con el 98,36 % de las mesas escrutadas.

El hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro obtuvo el 47,31 % de los votos, mientras que el líder progresista alcanzó el 44,83 %. Ambos avanzaron al balotaje, dejando sin opciones al resto de los diez candidatos que aspiraban a la jefatura del Estado, de acuerdo con los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).



¿Cuántos votos sacaron Lula y Bolsonaro?

Desde el inicio del conteo, Flávio Bolsonaro, de 45 años, se mantuvo por delante de Lula, quien registró un desempeño inferior al de la primera vuelta de 2022, cuando consiguió el 48,4 % de los sufragios y 57,2 millones de votos. En la jornada electoral, Bolsonaro acumuló más de 55,5 millones de votos, cerca de tres millones más que Lula y alrededor de dos millones por encima de la votación lograda por su padre en la primera vuelta de 2022.

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Incluso estuvo cerca de asegurar la victoria en la primera ronda, aunque su ventaja se redujo con la llegada de los resultados del noreste brasileño, tradicional bastión de la izquierda.



Antes de que se conocieran los resultados, fuentes de la campaña de Lula señalaron que el exsindicalista requería una ventaja de al menos cuatro puntos para afrontar con mayor tranquilidad la segunda vuelta, escenario que finalmente no se materializó.



En los lugares siguientes quedaron el psiquiatra y escritor Augusto Cury (2,90 %), el activista ultraconservador Renan Santos (2,26 %), el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado (2,20 %) y el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema (0,28 %).

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Las encuestas publicadas en las últimas semanas ya reflejaban un crecimiento sostenido de Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) impulsado por su padre, quien cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado por golpismo.

No obstante, las principales firmas encuestadoras del país, Quaest y Datafolha, no anticiparon una victoria tan amplia del senador.

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De cara a la segunda vuelta, los sondeos difundidos antes de la elección apuntaban a una disputa muy cerrada, con Lula y Flávio Bolsonaro en empate técnico.



Lula Da Silva, por su cuarto mandato

A sus 80 años, Lula aspira a obtener un cuarto mandato presidencial no consecutivo. El histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT) ha centrado su campaña en los resultados de su administración, destacando un crecimiento económico superior al 2 %, niveles mínimos de desempleo y un incremento significativo de los salarios.

Durante la recta final de la campaña también anunció propuestas de amplio alcance, entre ellas un aumento del 15 % en el principal programa de asistencia social del Gobierno y la prohibición de las apuestas deportivas y los casinos en línea.

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Sin embargo, persiste entre buena parte de la población la percepción de que el costo de vida sigue siendo elevado, en un contexto marcado por niveles récord de endeudamiento de los hogares.

Flávio Bolsonaro fue escogido como candidato por decisión directa de su padre, condenado a 27 años de prisión por encabezar una trama golpista tras su derrota ante Lula en las elecciones de 2022, según determinó la Corte Suprema.

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El aspirante del PL ha basado su propuesta en el endurecimiento de la lucha contra el crimen organizado y en una reducción drástica del gasto público y de la carga tributaria.

La campaña electoral brasileña estuvo marcada por denuncias de corrupción que involucraron a magistrados del Supremo, así como a figuras cercanas tanto a Flávio Bolsonaro como a Lula. Además, el PT denunció presuntos intentos de injerencia por parte de Estados Unidos.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE